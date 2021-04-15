疫情影響茶葉出口下滑22% 飯店、茶莊異業合作加強內銷

疫情影響，國內茶葉外銷受阻，去年台灣茶葉出口量下降22%，農委會農糧署為此推動飯店業與亮點茶莊異業合作，透過飯店行銷，讓旅客可以品嘗到好茶，並進一步帶動茶莊之旅，提升民眾體驗茶莊魅力的旅遊意願。

農糧署表示，台灣自然環境佳、適合茶葉栽種生長，加上產製加工技術卓越，各茶區發展出許多特色名茶，深受市場喜歡。

農糧署2014年辦理「發展亮點茶莊計畫」，輔導一、二級生產加工優質的製茶廠或茶莊，結合自然景觀、在地文化、創意時尚或農事體驗等，升級為三級服務產業。去年在全國選出33家亮點茶莊，並聯合推出「UTEE」品牌，透過品牌進行共同包裝、團隊行銷，並提供精緻且多元化的茶服務體驗。

受新冠肺炎疫情影響，台灣茶葉出口量去年為8082公噸，較2019年的10304公噸，大幅下降22%。經多方促銷，今年第一季茶葉出口量1747公噸，與去年同期1652公噸相比，已成長6%。

農糧署為加強內銷，今日推出「私房茶．覓亮點」活動，邀請16家飯店業者認識全國33家亮點茶莊組成的共同品牌「UTEE」外，並提供「UTEE」品牌茶葉，作為16家飯店的迎賓奉茶茶品、餐廳用茶、住宿小禮等，讓旅客藉此認識台灣好茶，減緩因疫情帶來的外銷影響。

農糧署表示，即日起前往大毅老爺行旅、全國大飯店、日光溫泉、麗寶福容大飯店、綠宿行旅、福爾摩沙草悟道酒店等16家飯店，都會提供旅客亮點好茶，還加碼台中市東勢區農會的當季截切水果，消費者也可在中部47家楓康超市專櫃選購亮點好茶。