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2021商業車博覽會台中國際展覽館開幕 展期至18日

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
第一次在台灣現身的燃料電池（Fuel cell）概念車Vision F-CELL。記者黃寅／攝影
第一次在台灣現身的燃料電池（Fuel cell）概念車Vision F-CELL。記者黃寅／攝影

「2021商業車博覽會」上午在台中國際展覽館揭幕，展出國際間最新的卡車、巴士、中小型商旅等各式商業車款，更有機械車輛、尾車、休閒車款等車體以及商業車運行所必備的零配件耗品和車載系統等，展期至18日。

包括台中市副市長黃國榮、交通局長葉昭甫、經發局副局長李逸安以及全國超過30多個運輸相關公會負責人都出席。而參展單位則有日本FUSO、ISUZU、韓國現代、德國福斯、賓士、法國米其林等，零配件耗品的品牌更是倍數成長。

會中有第一次在台灣現身的燃料電池（Fuel cell）概念車Vision F-CELL，它也是在東京車展全球首發後第一次在海外展出；它全新研發燃料電池車款，將讓運輸業者了解未來新能源車款的多元性。而無人駕駛巴士便與台中市政府合作，希望可以讓運輸業了解目前台灣在這個領域的成果。

黃國榮說，為了讓民眾了解市政府對於交通的前瞻思維與成效，及無人駕駛大客車對未來運輸業的影響，特別邀請豐榮客運及研發團隊鼎漢科技等配合此活動展出。未來希望商業車博覽會可以繼續在台中舉辦，讓更多國人了解市政府在交通建設上的積極作為與成果，並且透過活動邀請各多國內外商業車界的朋友到台中來交流。

主辦的中華民國商用車技術發展協會理事長張玉穎說，台灣的商業車界幾十年來都是以人際行銷為主要資訊管道，有鑑於國際商業車的日新月異，以及台灣許多優良的產品卻並沒有被充分了解，於是創辦了商業車博覽會。希望透過資訊的流通，讓廠商拿出最新的產品才能刺激商業車界加速提升。

展會創辦至今，雖然困難重重，但第一屆開始就獲得運輸公會上下聯手相挺，因此義無反顧更堅定地擴大舉辦。目前這個展會不僅是台灣商業車的年度盛會，在亞洲地區除大陸之外也算是最具規模的商業車展，雖然受疫情影響許多國際展商無法親臨現場，但仍看得出主辦單位舉辦此展會的立意與跨大舉辦的未來性。

2021商業車博覽會邀請豐榮客運及研發團隊鼎漢科技等配合此活動展出。記者黃寅／攝影
2021商業車博覽會邀請豐榮客運及研發團隊鼎漢科技等配合此活動展出。記者黃寅／攝影
「2021商業車博覽會」上午在台中國際展覽館揭幕，展出國際間最新的卡車、巴士、中小型商旅等各式商業車款。記者黃寅／攝影
「2021商業車博覽會」上午在台中國際展覽館揭幕，展出國際間最新的卡車、巴士、中小型商旅等各式商業車款。記者黃寅／攝影
「2021商業車博覽會」上午在台中國際展覽館揭幕，展出國際間最新的卡車、巴士、中小型商旅等各式商業車款。記者黃寅／攝影
「2021商業車博覽會」上午在台中國際展覽館揭幕，展出國際間最新的卡車、巴士、中小型商旅等各式商業車款。記者黃寅／攝影

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