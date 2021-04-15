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南投中寮環鄉公路今開工 兩年後打通南北環鄉公路網
南投縣中寮鄉境多山，讓南、北中寮打通成為環鄉公路網，居民等待多時的環鄉道路，上午終於動土開工，公路總局二工處表示，第一期工程沿22線清水村龍鳳瀑布入口附近，接農投中55產業道路直到觀音亭，工期約585工作天，順利的話預計在2022年12月完工。
多位南投縣議員表示，中寮受限對外交通不便，鄉內65歲以上人口比例占全鄉23.5%，是南投縣老人人口比率最高的鄉鎮，讓中寮村民回家有條安全的路、載運農產有條平坦的路、遊客觀光有條筆直的路，是鄉民最重要的事，大家都很期待早日看到南北中寮貫通。
行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧指出，中寮鄉受到地形限制，交通十分不便，平時仰賴縣道139及鄉道投22及投17等對外聯絡，卻始終無法整合，導致中寮鄉內各個聚落聯繫不佳，造成產業發展、醫療、防救災都受到嚴重影響，因此爭取前瞻交通建設計畫經費，連同三期工程經費共11億元經費要將中寮環鄉道路打通。
二工處副處長傅立祥指出，中寮鄉境多山，所幸前瞻交通建設計畫核撥約11億元，未來也擬將鄉道22線延伸至和興村26線約8.5公里聯通拓寬，未來各村落間的聯絡或對外的聯絡都可銜接環鄉公路。
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