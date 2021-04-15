台中太平水蜜桃「紅鈴」上市 品質口感不輸高山水蜜桃

3、4月吃得到水蜜桃？台中市太平區農會為了讓農民有更多的選擇，3年前向在市府補助下，向農委會農業試驗所取得低海拔新品種水蜜桃台農7號「紅鈴」，向農民推廣種植。經過農民兩年多來的努力和細心栽種，今年首次採收上市，同時舉辦品鑑。

農會總幹事余文欽說，紅鈴屬熱帶品種，適合種植在海拔300至500公尺的區域，口感絕佳，甜度可達12度，吃過的人都很驚訝品質不輸海拔在1500公尺以上的高山水蜜桃，目前太平種植面積約12公頃，未來希望擴大推廣至30公頃。

果農說，紅鈴水蜜桃約1月時開花，3月時採收，管理時間不會很長，因3、4月月就可採收，可說是北半球產季最早的品種，而採收期在3-4月，剛好避過5月果實蠅病蟲害的高峰期，讓栽培管理更容易。

太平區農會表示，紅鈴水蜜桃果形大而圓整，外型飽滿均勻，色澤粉紅，果香濃郁，口感鮮甜多汁，耐儲運且櫥架壽命較一般水蜜桃長，深具市場潛力。

余文欽說，儘管今年旱災，但農民仍引溪水灌溉，克服了雨水不足的難題，因此每公頃產量不多，並彌足珍貴，也讓農民在年初枇杷上市，以及6、7月的荔枝上市前，還有其他水果可以選擇種植。

而且，世界各國產桃季節不同，透過貿易方式，幾乎一年到頭都有機會吃到桃子，但國際市場獨缺3、4月生產的鮮果。台灣高海拔桃產季在7至9月，低海拔桃則是5、6月，但這款由農委會農業試驗所溫英杰博士年研究多年育成早生水蜜桃新品種紅鈴，讓中、低海拔地區種植可在3、4月採收，搶占桃子市場。