延續再利用！彰化市開放社區、商家登記領彩繪燈籠

彰化市公所今年2月間舉辦「全民彩繪祈福燈籠」，募集了近5千顆彩繪燈籠，從農曆春節期間至今高掛市區廟宇，火車站、藝術館以及陳陵路上，成了現成裝置藝術，市公所為讓燈籠生命延續，即日開放社區、公寓大廈以及民眾免費登記領取，另有300顆的大師作品則將義賣，募得款作為新住民二代教育基金。

光華里位在陳陵路的社區公園今天率先掛起公所贈送的彩繪燈籠，上百顆燈籠相當壯觀，光華里長謝棟樑說，市區寸土寸金，地方想要有塊公園綠地不易，這處原屬於國有財產局及鐵路局用地，長期荒廢髒亂，經爭取2016年才綠美化改善環境，並由他親自管理，百坪土地價值約有5千多萬，種植松、柏用心維護，但鐵路局規定不能設置建物，因此未能遮陰，現在有了大批燈籠高掛，既美觀又能遮陽。

彰化市長林世賢說，今年2月配合慶典之都的系列活動，邀請16所國小學生參與彩繪40公分燈籠比賽活動，另有全民才會30公分的燈籠，透過繪畫燈籠展現彰化人文、景點、美食等特色，近5千多顆燈籠高掛各處讓彰化市熱鬧起來，燈籠材質防水也是以壓克力顏料彩繪，保存時間久，為延續作品生命及價值，優先開放彰化市各里辦公處、社區及公司行號、店家及公寓大樓登記另取彩繪燈籠。