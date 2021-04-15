乾旱若裝山泉水飲用 南投縣環保局這項服務不要錯過

台灣旱象持續，台中、北彰化分區供水，南投縣也有部分管線末端地區供水不足，有民眾裝山泉水飲用，南投縣環保局表示，山泉水雖有富含礦物質水質較甘甜，但可能含病菌或寄生蟲，未經處理消毒仍有感染風險，民眾如裝山泉水務必煮沸後再喝，避免生飲。

南投縣好山好水，過去就有不少民眾到南投縣取山泉水回家泡茶飲用，4月6日起台中及北彰化地區自來水將開始實施分區供水措施，南投縣因鄰近地緣關係，也有許多民眾取山泉水回家飲用。

南投縣環保局水質保護科長柯昱豪說，因缺水緣故，近來民眾申請地下水及山泉水檢測案件也明顯增加，為確保用水安全，環保局提供民眾需付費之地下水及山泉水水質檢測服務，檢測項目有濁度、氯鹽、硫酸鹽、硝酸鹽氮、總硬度、鐵、錳、大腸桿菌群、總菌落數及銅等常見水質。

環保局提醒，提供民眾申請地下水及山泉水檢測項目無法與自來水檢測數十種項目相同，未知水源仍應先行檢測再使用，如有進一步飲用需求，至少應將山泉水煮沸後再喝，如需長期飲用應另詳細檢測確認。