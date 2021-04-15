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台中司法大廈省水大作戰 封閉部分廁所、調低出水量
德基水庫的蓄水量僅剩4.33%，中部地區嚴重缺水，台中司法大廈管理委員會展開省水大作戰，台中高分檢主任檢察官李慶義表示控制用水量是當務之急，除購買2個各5噸的水塔備水外，還請技師將水龍頭出水量調小，並將司法大廈內的部分廁所封閉（供五停二），並呼籲來司法大廈開庭的相關人節約用水。
台中司法大廈管理委員會副主委李慶義表示，中部地區出現罕見的旱象，久久不下雨，李慶義強調減少用水是最好的節水辦法，因此請技師將司法大廈水龍頭的出水量調小，並將司法大廈內的部分所封閉（供五停二）。
司法大廈內部分廁所外，張貼寫著「因應供五停二水情政策，本廁所今日不開放，請移步至前側使用，造成不便，敬請見諒！」台中司法大廈管理委員會。
李慶義表示，司法大廈有台中地檢署、台中地院、台中高分檢等3個單位，目前由中檢先實施封閉部分廁所，每周封閉2天，若未來水情嚴重，將再擴大封閉中院、高檢的部分廁所，希望民眾諒解，共度缺水難關。
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