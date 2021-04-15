台中首部大型RO級淨水設備、移動式淨水開放取用

台中、苗栗、北彰化4月6日起開始「供5停2」分區限水，讓民生及產業大受衝擊，逢停水前幾乎全體總動員地儲存必要用水或尋找替代水源。

為了進一步提供較為潔淨的水源，今天第1台大型RO級淨水設備於水湳水資中心正式產水供給科技業者使用，也請各產業廠商於限水期間可多利用水資源回收中心的放流水及RO過濾水，有需求者都可逕洽各水資源回收中心；另外，第1部小型移動式淨水設備已設置在南屯區文心南路、文心南五路交叉口的「文心愛悅」建築工地，每日可產出約15噸的民生用水，建議取水民眾於飲用前應先煮沸。

台中市市政府除了於6處水資源回收中心免費提供次級用水外，也開放3處水資源回收中心供科技業或工業廠商申請設置短期淨水設施，半導體及面板業大廠台積電及友達光電等公司企業，就率先調度水車到水湳水資源會收中心載運經RO設備濾淨後的水源。

水利局長范世億表示，目前台中地區的旱象及限水危機都還未緩解，希望能早日天降甘霖以外，水利局也全力投入抗旱作業，公告本市合法地下水井於今年6月底前均放寬水權，不限使用範圍及抽水量，各水資源回收中心也提供將處理後的放流水供給產業、民眾及鄰近公園多元使用。

4月6日分區限水日當天，迅速同步佈設完成第1台Qwater 小型移動式淨水設備，即日起就可產製每日15噸民生用水，後續將再增購設置，大、小型移動淨水設備將分別達6台、10台，估計總供水量每天可達3150噸。

台中市目前開放福田、石岡壩、台中港特定區、水湳、文山、黎明等6處水資源回收中心供民眾及產業取用放流水，每天供水量可達10.6萬噸，但放流水僅可供澆灌、沖洗馬桶、清洗地面等非人體接觸使用。