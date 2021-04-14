玄天上帝壽誕衡文宮發獎學金 周日上演歌仔戲

今天是農曆三月三日玄天上帝誕辰，供奉26尺高全台最大尊玄天上帝的員林衡文宮，今天舉辦慶祝誕辰儀式，也發放給近400名在地學子獎學金，4月18日晚間玄天上帝文化季也將邀請彰化傑出團隊陳麗香歌仔戲團演出新作「歡喜冤家」。

衡文宮為鼓勵員林、大村、永靖、社頭、埔心、田尾、花壇、秀水、田中、二水等十鄉鎮在地學子努力向學，近十年來，年年都在帝爺誕辰日頒發品學兼優暨清寒學生獎學金，每年造福南彰化近400名學子。

今天是帝爺公誕辰，一早就有許多民眾到廟裡祝壽拜拜，信眾捐贈的壽桃壽麵將近千份，還有特別的宴王桌料理讓玄天上帝招待眾神享用美食，及聘請法師為信眾祈福。

衡文宮主委陳明仁說，為發揚玄天上帝慈悲精神，今天上午即先發放五鄉鎮仁愛救濟品與低收入民眾；再發放給南彰化鄰近員林的10鄉鎮市、總70所公私立高中職與中小學近400名受獎學子，小學以下每人1千元、中學以上每人2千元，在各校師長帶隊下，一字排開列隊向帝爺公行禮祝壽，領取獎狀與獎學金。

陳明仁說，衡文宮致力於關懷弱勢，每周日也舉辦衡文愛心食堂，讓低收入戶家庭能飽餐一頓，平均每周有180位低收入民眾受惠，開辦至今已造福上萬名弱勢民眾。今年帝爺公也要在廟身龍邊處加蓋三樓高的廟殿，增加王爺殿、月老殿、超度殿等，也需要信眾們齊心協力讓玄天上帝的神威擴大延續下去。

而玄天上帝文化季今年也有獲文化部補助的彰化傑出演藝團隊陳麗香歌仔戲團、光興閣掌中劇團演出，以振興廟口藝術文化活動。