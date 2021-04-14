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兩位林縣長為帝爺公贈匾並祈雨 盼上天紓解苦旱災情
南投縣久旱少雨，日月潭水位下降，林源朗、林明溱兩位「林縣長」今天共同出席魚池鄉大雁村澀水金天宮，歡慶玄天上帝聖誕千秋外，兩位林縣長揭牌贈匾並虔誠祈求「帝爺公」賜福早降甘霖，為台灣萬物生靈解除久旱缺水之苦。
已有98年歷史的魚池金天宮歡慶帝爺生，縣長林明溱特別老縣長林源朗恭書的「神威顯赫」匾額，向金天宮玄天上帝賀壽，林縣長也與地方民眾及大批信眾，共同為金天宮前埕雨遮頂的嶄新「金字招牌」揭幕，迎賓同時為帝爺公賀壽。
林明溱說，他要稱呼老縣長林源朗叔公，這次贈匾澀水金天宮，特別請老家就在魚池的老縣長林源朗，秉依玄天上帝的聖諭，恭書「神威顯赫」敬獻，這塊匾額也同時有他和林源朗兩位縣長的署名，求降甘霖特別有意義。
林明溱指出，除向玄天上帝祈求賜福早日降雨紓解苦旱災情，也向帝爺公許諾，在最後不到2年的任期，一定持續已實施逾7年花費近28億元的免費學生午餐，同時，更全力以赴持續為縣庫減債，希望繼減債多達65億元後，在卸任前，能將縣庫債務從目前的102億元減到「破百億」。
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