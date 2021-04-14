兩位林縣長為帝爺公贈匾並祈雨 盼上天紓解苦旱災情

南投縣久旱少雨，日月潭水位下降，林源朗、林明溱兩位「林縣長」今天共同出席魚池鄉大雁村澀水金天宮，歡慶玄天上帝聖誕千秋外，兩位林縣長揭牌贈匾並虔誠祈求「帝爺公」賜福早降甘霖，為台灣萬物生靈解除久旱缺水之苦。

已有98年歷史的魚池金天宮歡慶帝爺生，縣長林明溱特別老縣長林源朗恭書的「神威顯赫」匾額，向金天宮玄天上帝賀壽，林縣長也與地方民眾及大批信眾，共同為金天宮前埕雨遮頂的嶄新「金字招牌」揭幕，迎賓同時為帝爺公賀壽。

林明溱說，他要稱呼老縣長林源朗叔公，這次贈匾澀水金天宮，特別請老家就在魚池的老縣長林源朗，秉依玄天上帝的聖諭，恭書「神威顯赫」敬獻，這塊匾額也同時有他和林源朗兩位縣長的署名，求降甘霖特別有意義。