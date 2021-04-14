影／台中「綠川」歷經6年整治完成 興大段蛻變超美

台中綠川全長6公里，歷經6年整治，最後一段「興大段」（信義南街到忠明南路）整治完工，今天正式啟用，市長盧秀燕說，歷任市長都在意河川整治，「興大段」斥資10.5億元，前瞻建設經費補助7成，新種20種、超過400棵喬木，這一段綠川整治和中興大學合作，校方拆掉圍牆，融合腹地，全面蛻變。

台中市水利局長范世億表示，綠川一共分4段整治，因應不同區域特性進行，興大段全面檢討原設計問題，例如興大路行車、停車空間保留、水淨場位置修正、黑板樹移除，水利局花近4個月的時間，多次造訪周遭里長、居民、中興大學及統整各方意見，讓工程與在地融合且具有溫度。

周邊鄰里和興大師生在圍籬拆掉後，都驚嘆環境變美了，目前雖然面臨嚴重旱災，綠川還有水流、魚兒讓鄰里很欣喜，「興大段」減少水泥整治，完全開蓋，沒有以水泥封閉河川，能吸引動物棲息。

市議員鄭功進說，河川全流域整治，是城市「百年大計」的良心工程，歷經4任市長，終於將昔日被當成臭水溝的綠川，以嶄新的面貌再現市民，但應有更明確的生態導覽地圖，讓建設更有溫度。

議員邱素貞表示，綠川第一期工程在2015年前市長林佳龍預算全力支持下，開始全流域整治工程啟動，南區部分結合水道、鐵道、園道「3way一體」全面串連，打造全齡休憩空間。

議員李中，原本「興大段」整治是要廢掉興大路，全部納入中興大學，但興大路已開通近半世紀，引發地方居民大反彈，盧秀燕上任後團隊傾聽民意，修改整治計畫，經費還節省近3億元，保留了興大路，並在復興園道上新設「水淨樂園」的共融主題式遊戲場，興大配合拆除原有校園圍牆，改以造型座椅擴展在地休閒空間、機車道調整、新增美村路口，創造大面積綠意空間，延伸整體視覺感。