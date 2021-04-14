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吳敏濟爭取外埔土城農村再生 期成觀光亮點
台中市議員吳敏濟輔導外埔區土城社區發展協會申請「土城社區友善環境空間改善工程」，已獲水保局審核通過，吳敏濟今天邀集農業局、外埔區公所等單位辦理施工前說明會，經費600萬元，包含步道、觀景平台、停車場及綠美化等，將是外埔觀光新亮點。
土城社區發展協會理事長張明忠介紹，此地點位於外埔區土城路近安眉路口的月眉台地山腰處，在地人稱為五崁腳，擁有豐富的觀光及人文資源，區內有一口水質極佳的湧泉，灌溉著外埔有機產銷班，一座百餘年前的紅磚造屠宰場遺跡，舊巡山員宿舍，二棵百年大樟樹，遠眺火炎山視野極佳。
無償提供停車場用地的陳勢力回憶，這裡是他從小到大生活的地方，一家人不論是洗衣或飲水，都是取用這裡的泉水，幾十年前阿兵哥行軍經過，就在雜貨店買黑糖泡泉水喝降火氣，五崁腳有機米產銷班陳仕寶也說，有這口井才有有機產銷班的存在。
吳敏濟表示，這是一個難得的農村再造個案，觀光休閒發展潛力十足，受到土城社區發展協會請託，他多次召集相關單位會勘協商，感謝地主陳勢力與林務局提供土地，也感謝水保局補助經費，農業局協助，為外埔與后里提供一個新的觀光休憩景點，也讓歷史遺跡得以保存下去。
台中市農業局副局長蔡勇勝表示，這次的友善環境空間改善工程，在吳敏濟議員、林務局協助及土城社區發展協會的努力下，水保局於3月底通過補助600萬元，工程內容包括修建步道171公尺、觀景平台30坪、停車場、綠美化等，將由外埔區公所負責發包；外埔區長葉聯慶表示，預計5月完成規畫設計，內容會徵詢問多方意見，預計8月發包，在年底前可全部完工，讓社區居民有良好的運動和休憩地方。
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