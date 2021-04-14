中央審核通過！鹿港頂番婆719公頃變更一般農業區

彰化鹿港頂番婆水五金聚落，長期以來發展都受限於土地問題，縣府推動「水五金田園生產聚落」，將719公頃特定農業區調整為一般農業區，目前通過內政部區域計畫委員會審查，縣府也將徵求各界意見，擬定新訂都市計畫大面積方式解決未登記工廠問題。

水五金產業在頂番婆一甲子，但大多數土地屬於特定農業區，農、工混雜亂象，土地分區使用問題一直存在，彰化縣議員凃淑媚長期關心爭取「水五金田園生產聚落」，今天在頂番婆針對田園生產聚落主要計劃舉行公開展覽。

凃淑媚說，目前特農改為一般農，讓全國首座田園化生產聚落邁出第一步，頂番婆一年有600億的產值，但工廠已沒地方蓋，縣府2018年針對生產聚落公告一般農業區範圍，中央看到地方需要，2年前補助地方經費規劃出水五金都市計畫範圍和產業園區區塊。

但今天有居民反應自家工廠突然被劃定為公園用地，也因示範區外圍道路被劃為25米寬，有工廠幾乎需拆三分之一，凃淑媚說，這些問題在縣府舉行說明會還可反應討論。

彰化縣水五金產業發展協會理事長陳啟鋒表示，過去業者都在田裡蓋工廠，但與大廠商做外銷，建照、使照等包括公共安全和社會責任等但在驗廠範圍，時常難通過無法接大單，特農土地變更其他用途幾乎不可能，如今解編為一般農地是一大突破，水五金是群聚產業，在當地形成生產鏈，若搬太遠成本高，業者大都希望就近在買地擴廠，但現在幾乎沒有合法用地可以運用，大多數商都靠臨登、特登等臨時身分證撐著，希望田園生產園區盡速推動。