台中市幼兒園7幼童現病毒性腸胃炎 停課1週

台中市北區一家私立幼兒園陸續有7名孩童出現腹瀉、嘔吐、發燒疑似食物中毒症狀，經醫生診斷為病毒性腸胃炎，該班已停課1週，檢體報告約2至3週出爐。

台中市北區一家私立幼兒園傳出幼童出現嘔吐、腹瀉、發燒等疑似食物中毒症狀，通報教育局，經評估後，幼兒園決定該班停課1周，並加強班內消毒，19日恢復上課。

教育局表示，接獲幼兒園通報，8日有1名大班幼童出現嘔吐症狀，當日即由家長帶回就醫，經診斷為病毒性腸胃炎，10日再出現6名幼童有腹瀉、嘔吐、發燒等類似症狀，同樣為病毒性腸胃炎。

台中市衛生局食安處獲報啟動調查，率員前往幼兒園，衛生稽查食物自備區，發現風扇不潔、廚工未出示健檢報告、食材未離地放置，開立限期改善書，複查不合格，將依照食安法處新台幣6萬至2億元罰金。

食安處指出，現場採集相關檢體，包含環境、廚工等檢體，檢驗報告預計2至3週出爐，釐清致病原因。

外界關心是否因限水問題導致，教育局表示，幼兒園內有4個水塔，供350名幼生使用，停水期間各樓層廁所均備有水桶，教室洗手台也有儲水，並無幼生沒水洗手情形，洗完手後，教師均會使用酒精再次為幼生噴手消毒，落實手部清潔。