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順澤宮Q版帝爺公大公仔亮相 拍照新景點

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
供奉玄天上帝的彰化縣埔鹽鄉順澤宮的冠軍宮帽爆紅後，今天地方企業捐贈的Q版帝爺公大公仔揭幕，將成為一個新的打卡景點。記者林宛諭／攝影
供奉玄天上帝的彰化縣埔鹽鄉順澤宮的冠軍宮帽爆紅後，今天地方企業捐贈的Q版帝爺公大公仔揭幕，將成為一個新的打卡景點。記者林宛諭／攝影

今天農曆三月三日是玄天上帝誕辰，供奉玄天上帝的彰化縣埔鹽鄉順澤宮的冠軍宮帽爆紅後，今天地方企業捐贈的大公仔揭幕，成為一個新的打卡景點，彰化縣長王惠美說，縣府也希望和鄉公所規畫，連結在地點線面，帶動休閒觀光，促進地方經濟。　

埔鹽順澤宮今天舉行北極玄天上帝公仔揭幕活動，彰化縣長王惠美、埔鹽鄉長許文萍、順澤宮主委魏信顧及捐贈公仔的埔鹽子弟、大台中五金百貨連鎖集團董事長黃進中、鄉代會主席施春貴等人一起為公仔揭幕。

王惠美說，順澤宮因一頂帽子而名揚海內外，有緣才讓挪威三鐵選手伊登在日本撿到這頂帽子，並帶往法國參賽獲得世界冠軍，前年11月邀他前來，第一站就是到順澤宮還願，彰化暖暖的人情味讓他感受很深，也讓世界看到彰化順澤宮，他曾提到如果今年來日本參加奥運，將再度來訪彰化，也期待他能再次來訪彰化。　　

黃進中說，身為埔鹽子弟，他以往都會來順澤宮參拜，深深感受到「帝爺公」神威顯赫，希望藉由捐贈「帝爺公」公仔來提升埔鹽順澤宮的能見度，讓帝爺公聲名遠播，使全台民眾能夠到埔鹽走一走，帶動經濟發展。

順澤宮建於清光緒年間，於1998年重建，主祀玄天上帝，俗稱「帝爺公」，是埔鹽村在地的信仰中心，2019年因挪威鐵人三項選手伊登頭戴藍底黃字印有「埔鹽順澤宮」的帽子勇奪法國尼斯半超鐵世界錦標賽冠軍，台灣的順澤宮聲名大噪，各地遊客也會來參拜打卡，此次除了設計順澤宮前Q版帝爺公大公仔，民眾可以坐著和公仔合照，廟的圍牆上也有冠軍帽可以打卡拍照。

供奉玄天上帝的彰化縣埔鹽鄉順澤宮的冠軍宮帽爆紅後，今天地方企業捐贈的Q版帝爺公大公仔揭幕，彰化縣長王惠美等人與會，將成為一個新的打卡景點。記者林宛諭／攝影
供奉玄天上帝的彰化縣埔鹽鄉順澤宮的冠軍宮帽爆紅後，今天地方企業捐贈的Q版帝爺公大公仔揭幕，彰化縣長王惠美等人與會，將成為一個新的打卡景點。記者林宛諭／攝影
供奉玄天上帝的彰化縣埔鹽鄉順澤宮的冠軍宮帽爆紅後，今天地方企業捐贈的Q版帝爺公大公仔揭幕，廟的圍牆上也有冠軍帽可以打卡拍照。圖／彰化縣政府提供
供奉玄天上帝的彰化縣埔鹽鄉順澤宮的冠軍宮帽爆紅後，今天地方企業捐贈的Q版帝爺公大公仔揭幕，廟的圍牆上也有冠軍帽可以打卡拍照。圖／彰化縣政府提供

埔鹽順澤宮 王惠美

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