順澤宮Q版帝爺公大公仔亮相 拍照新景點

今天農曆三月三日是玄天上帝誕辰，供奉玄天上帝的彰化縣埔鹽鄉順澤宮的冠軍宮帽爆紅後，今天地方企業捐贈的大公仔揭幕，成為一個新的打卡景點，彰化縣長王惠美說，縣府也希望和鄉公所規畫，連結在地點線面，帶動休閒觀光，促進地方經濟。

埔鹽順澤宮今天舉行北極玄天上帝公仔揭幕活動，彰化縣長王惠美、埔鹽鄉長許文萍、順澤宮主委魏信顧及捐贈公仔的埔鹽子弟、大台中五金百貨連鎖集團董事長黃進中、鄉代會主席施春貴等人一起為公仔揭幕。

王惠美說，順澤宮因一頂帽子而名揚海內外，有緣才讓挪威三鐵選手伊登在日本撿到這頂帽子，並帶往法國參賽獲得世界冠軍，前年11月邀他前來，第一站就是到順澤宮還願，彰化暖暖的人情味讓他感受很深，也讓世界看到彰化順澤宮，他曾提到如果今年來日本參加奥運，將再度來訪彰化，也期待他能再次來訪彰化。

黃進中說，身為埔鹽子弟，他以往都會來順澤宮參拜，深深感受到「帝爺公」神威顯赫，希望藉由捐贈「帝爺公」公仔來提升埔鹽順澤宮的能見度，讓帝爺公聲名遠播，使全台民眾能夠到埔鹽走一走，帶動經濟發展。