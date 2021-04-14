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中捷慶祝通車日 25日晚圓滿劇場「台中脈動」開唱

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
中捷綠線預定4月25日正式通車營運，台中捷運公司當晚7點將在文心森林公園圓滿劇場舉辦「台中脈動」演唱會。圖／中捷公司提供
中捷綠線預定4月25日正式通車營運，台中捷運公司當晚7點將在文心森林公園圓滿劇場舉辦「台中脈動」演唱會。圖／中捷公司提供

台中捷運綠線預定4月25日正式通車營運，台中捷運公司當晚7點將在文心森林公園圓滿劇場舉辦「台中脈動」演唱會，邀請金曲樂團麋先生MIXER、全能女孩黃于恩（溫妮）及聲林之王的人氣選手登台演出，歡迎民眾搭乘捷運欣賞演出。

中捷公司提醒，4月24日通車典禮籌備日停止服務一天，4月25日上午將舉辦通車典禮，中午12時後正式通車營運，當晚「台中脈動」演唱會，地點選在中捷綠線文心森林公園站旁的圓滿劇場，民眾搭捷運就可輕鬆到達。

「台中脈動」演唱會由金曲樂團麋先生MIXER領銜，首張專輯「馬戲團運動」榮獲第25屆金曲獎最佳樂團，從2017至2020年都是市府舉辦的音樂節《搖滾台中》出場嘉賓，為台中市民最喜愛的樂團之一。演唱會當天將一連熱唱六首爆紅曲目，包括loVSer、廢廢、聲音、Hello、嗜愛動物；而與任賢齊合作的熱血防疫金曲「2020再出發」也在演唱清單中，唱出全民齊心防疫的希望曙光。

被譽為「全能女孩」、Instagram追隨者超過88萬人的溫妮也受邀演出，有別於網路上青春活潑可愛的形象，當天將展現歌手硬實力。

討論度爆表的聲林之王選手也將出席這場盛會，穿透系女聲李佳歡、畢業歌女神許維芳、唱跳舞姬牙牙林怡廷、嘻哈新勢力吳霏、溫暖男聲鄭可強、國民妹妹陳思綾都在演唱名單內。

台中捷運公司指出，中捷綠線正式通車象徵中台灣大眾運輸發展邁向新的里程碑，歡迎大家搭乘大眾運輸工具前往演唱會現場，搭乘捷運請在文心森林公園站下車；公車5、53、73、83、89、157、290、356、359、800路都可直達文心森林公園。

另公園周邊的文心路、向上路、惠文路也設有微笑單車3站點，歡迎多加利用。因應疫情，入口處將設置紅外線熱像儀測量體溫，備妥酒精消毒，提醒民眾全程戴口罩並填寫實名制表單，現場禁止販售餐飲及飲食，一起守護健康安全。

台中捷運 演唱會 森林公園

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