台中總人口破282萬 今年第1季社會人口增加 六都第一

根據內政部統計，台灣今年第1季死亡人數比出生人數多出1萬2709人，在人口持續負成長的大環境中，台中市總人口數逆勢穩定成長，今年第1季人口增加率為千分之0.19，社會增加數為六都之冠，總人口數282萬1322人。

台中市民政局長吳世瑋說，今年第1季自然增加數（出生減死亡人數）負762人，社會增加數（遷入減遷出）增加1297人，居六都之冠。

分析遷徙台中市民眾的年齡層結構，遷入人口以25歲至29歲418人最多，其次是30歲至34歲392人，推估台中市整體投資就業環境、公共建設及各項福利政策都是吸引年輕民眾的移入誘因。

再分析台中市第1季各月份人口增加變化情形，3月份人口數雖略微減少142人，但以整體趨勢而言，台中市設籍人口從民國99年底縣市合併時264萬8419人，攀升至今年3月底282萬1322人，10年成長17萬2903人，維持自2010年來的正成長狀態。

市府表示，打造市民最期盼的移居好城市，市長盧秀燕帶領市府團隊積極推動交通、建設、水利、體育等各項重大計畫，全面努力提升台中整體環境，落實宜居城市目標，吸引更多人移居台中，繼續朝「富市台中，新好生活」的目標邁進，全力讓「台中蛻變、幸福倍增」。