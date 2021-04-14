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日月潭進水入不敷出 台電調控放水以民生用水為先
由於始終等不來降雨，日月潭水位目前持續下探歷史新低，台電大觀電廠長劉演鎮指出，武界進水有限，但配合中區水資源局調度放水，「入不敷出」下，決定以民生用水為先，發電次之，全力維持下游供水，若5月再不下雨，最多只能以武界進水的多寡，來進行節制放流，呼籲民眾要養成節約用水、節約用電的習慣。
大觀電廠廠長劉演鎮表示，日月潭不同於其他電廠，兼具儲水、抽蓄發電、觀光等功能，目前水位維持在736.3公尺，蓄水率降到33.88 %，即使不配合發電，有效儲水只剩4333萬公噸，以目前每天配合中水局調度以每秒10公尺放流到下游，已定出最低安全發電水位732公尺，如果再不下雨，只能停止發電，以民生供水為優先。
劉演鎮指出，屆時日月潭不能再提供發電，電力不足部分只能由其他發電機組補足，因此預估日月潭目前水量還可以多支撐到6月，屆時就要以武界壩進水為依據，進多少就放多少，但而日月潭水庫入水口最低水位是727公尺，呼籲濁水溪沿岸居民要開省水大作戰了。
劉演鎮說，目前配合中水局調度放水，不論未來中部各縣市實施「供五停二」或是「供四休三」，民眾一定要開始養成節約用水的習慣，如果老天爺不下雨，未來每天每秒5立方公尺的管制放水，勢必成為常態。
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