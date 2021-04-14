快訊

在911這天全軍撤出：拜登確認「阿富汗戰爭20年句點」

將來銀行現吹哨人！ 立委爆中華電信採購涉掏空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中防災士培訓 李鴻源：台灣7835個村子都有防災地圖

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
前內政部長李鴻源今天到台中市，參加防災士培訓。記者游振昇／攝影
前內政部長李鴻源今天到台中市，參加防災士培訓。記者游振昇／攝影

台中市府今天在台中市消防局豐原訓練中心辦防災士培訓課程，內政部前部長李鴻源說，台灣的防颱是全世界做最好，但遇到其他災害就不知怎麼辦，因此推廣防災士訓練概念，可運用這支民間部隊，在需要時協助救災。

李鴻源說，在台灣有90%的人會遇到2種災害，地震和颱風，我們是在相對不安全的地方，台中人對地震陰影記憶深，921地震已經過20多年，我們希望不要再發生，如果又發生，我們是否已作好準備，他當內政部長時，做了7835張防災地圖，台灣有7835個村子，每村都有防災地圖，住在山區的人如不知這張地圖，可能就要送命。

他說防災地圖已成功在莫拉克颱風時將災情減到最小，台灣防颱已做到全世界最好，台灣人自己都不覺得，防災地圖外，除了颱風，其他災害就不知道怎麼辦，他說政府的能力有限，他思考如何推防災士，在最短時間內灑出幾萬名種子，因為發生地震時，保全和計程車司機，或學校老師都可能是救人的角色，都應有防災概念。

李鴻源說，在政府力量外，應再建立一支民間部隊，他說日本很多職業需有防災士執照才能擔任，例如大樓保全和超商店長，因此台灣要普遍推防災士到民間深根，也需爭取有這張執照後可加薪，他說從這次太魯閣號事件看出，救災人員很辛苦，也可思考在災難事件中，災區常是亂成一團，所有愛心物資都往災區丟，卻沒思考是否需要，最後有很多物資被浪費，很多義工往災區去，如果沒有常識，會變成另一種災難，因此要有防災基本訓練。

台中市政府防災士培訓今天開訓，兩天課程，台中市副市長陳子敬、婦聯會主委雷倩、台灣防災教育訓練學會理事長李鴻源、台中市消防局長曾進財、婦女防火宣導大隊大隊長張玲雪、義勇消防總隊大隊長王堃棠等人出席。

民國88年九二一大地震造成中部地區遭受破壞，台中為全台災情最為嚴重之地區，有上千人死亡，房屋全倒上萬戶。由於地震造成大規模傷亡，更需有高度防災準備，以因應災變，這次由基金會免費提供台中市200名防災士培訓額度，經費由婦聯會負擔。

副市長陳子敬表示，台中市自然災害類型多樣，現今氣候及社會結構變遷等因素，導致災害類型複雜化，政府防救災資源有限，台中市積極推廣「防災士」制度，培養民眾及社區居民針對災害應變之「自助及互助」防災能力，提升社區自主防救災能量及災害韌性，這次培訓對象除了中市各區公所防災業務人員及里（鄰）長、里幹事外，並擴展至防災志工和防災企業人員。

前內政部長李鴻源今天到台中市，參加防災士培訓。記者游振昇／攝影
前內政部長李鴻源今天到台中市，參加防災士培訓。記者游振昇／攝影

台中市 地震 李鴻源

延伸閱讀

災害管理及降低醫療負擔專案今簽署 聖國大使：正是時候

李鴻源質疑政府不重視再生水 徐國勇澄清、黃偉哲反駁

李鴻源質疑再生水無進度 營建署駁：可日供8.6萬噸水

巴爾頓銅像揭牌 柯文哲:北市管網計畫省下半個翡翠水庫

相關新聞

台中總人口破282萬 今年第1季社會人口增加 六都第一

根據內政部統計，台灣今年第1季死亡人數比出生人數多出1萬2709人，在人口持續負成長的大環境中，台中市總人口數逆勢穩定成...

影／白沙屯媽祖衝進田尾國小 校長：校慶百歲生日大禮

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖進香隊伍今天上午來到彰化縣田尾國小，讓師生躦轎底，田尾國小校長王錦鴻說，今年是田尾國小百年校慶...

中捷慶祝通車日 25日晚圓滿劇場「台中脈動」開唱

台中捷運綠線預定4月25日正式通車營運，台中捷運公司當晚7點將在文心森林公園圓滿劇場舉辦「台中脈動」演唱會，邀請金曲樂團...

日月潭進水入不敷出 台電調控放水以民生用水為先

由於始終等不來降雨，日月潭水位目前持續下探歷史新低，台電大觀電廠長劉演鎮指出，武界進水有限，但配合中區水資源局調度放水，...

台中防災士培訓 李鴻源：台灣7835個村子都有防災地圖

台中市府今天在台中市消防局豐原訓練中心辦防災士培訓課程，內政部前部長李鴻源說，台灣的防颱是全世界做最好，但遇到其他災害就...

影／移工缺工嚴重 南投縣要求對仲介搶工加強規範

南投縣外籍移工超過一半為製造業，受到新冠疫情影響，國內移工缺工嚴重，供需失衡，南投縣政府今天舉辦移工宿舍管理說明會，要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。