台中防災士培訓 李鴻源：台灣7835個村子都有防災地圖

台中市府今天在台中市消防局豐原訓練中心辦防災士培訓課程，內政部前部長李鴻源說，台灣的防颱是全世界做最好，但遇到其他災害就不知怎麼辦，因此推廣防災士訓練概念，可運用這支民間部隊，在需要時協助救災。

李鴻源說，在台灣有90%的人會遇到2種災害，地震和颱風，我們是在相對不安全的地方，台中人對地震陰影記憶深，921地震已經過20多年，我們希望不要再發生，如果又發生，我們是否已作好準備，他當內政部長時，做了7835張防災地圖，台灣有7835個村子，每村都有防災地圖，住在山區的人如不知這張地圖，可能就要送命。

他說防災地圖已成功在莫拉克颱風時將災情減到最小，台灣防颱已做到全世界最好，台灣人自己都不覺得，防災地圖外，除了颱風，其他災害就不知道怎麼辦，他說政府的能力有限，他思考如何推防災士，在最短時間內灑出幾萬名種子，因為發生地震時，保全和計程車司機，或學校老師都可能是救人的角色，都應有防災概念。

李鴻源說，在政府力量外，應再建立一支民間部隊，他說日本很多職業需有防災士執照才能擔任，例如大樓保全和超商店長，因此台灣要普遍推防災士到民間深根，也需爭取有這張執照後可加薪，他說從這次太魯閣號事件看出，救災人員很辛苦，也可思考在災難事件中，災區常是亂成一團，所有愛心物資都往災區丟，卻沒思考是否需要，最後有很多物資被浪費，很多義工往災區去，如果沒有常識，會變成另一種災難，因此要有防災基本訓練。

台中市政府防災士培訓今天開訓，兩天課程，台中市副市長陳子敬、婦聯會主委雷倩、台灣防災教育訓練學會理事長李鴻源、台中市消防局長曾進財、婦女防火宣導大隊大隊長張玲雪、義勇消防總隊大隊長王堃棠等人出席。

民國88年九二一大地震造成中部地區遭受破壞，台中為全台災情最為嚴重之地區，有上千人死亡，房屋全倒上萬戶。由於地震造成大規模傷亡，更需有高度防災準備，以因應災變，這次由基金會免費提供台中市200名防災士培訓額度，經費由婦聯會負擔。