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影／白沙屯媽祖衝進田尾國小 校長：校慶百歲生日大禮

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖進香隊伍今天上午來到彰化縣田尾國小，讓師生躦轎底，田尾國小校長王錦鴻說，今年是田尾國小百年校慶，媽祖竟進校園，實在是給了師生一個百年生日大禮，希望媽祖能護佑師生都能平安健康。圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台
苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖進香隊伍今天上午來到彰化縣田尾國小，讓師生躦轎底，田尾國小校長王錦鴻說，今年是田尾國小百年校慶，媽祖竟進校園，實在是給了師生一個百年生日大禮，希望媽祖能護佑師生都能平安健康。圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖進香隊伍今天上午來到彰化縣田尾國小，讓師生躦轎底，田尾國小校長王錦鴻說，今年是田尾國小百年校慶，媽祖竟進校園，實在是給了師生一個百年生日大禮，希望媽祖能護佑師生都能平安健康。

白沙屯媽祖今天上午經員林市時曾停駕大北門福營宮、福寧宮停駕，9點多到永靖鄉走進巷子到碧天宮，鑾轎還三進三出停駕，讓信徒參拜。

白沙屯媽祖再沿台一線到田尾國小時，媽祖鑾轎先在門前停住搖晃了很久，突往後轉，讓大家一陣緊張，鑾轎再三百六十度大轉身即衝進校內，當時校長王錦鴻已與師生等在校門，小朋友們立即排成一行跪下躦轎底，現場一片歡呼聲。

王錦鴻說，白沙屯媽祖前年也曾進校內，但只在進大門後短暫停留三、五分鐘就離開，今年媽祖竟選在小朋友第二節的下課時間來訪，小朋友們有充裕時間迎媽祖，大家都非常開心，由於今年12月田尾國小將舉行百年校慶，對於媽祖來賜福特別珍貴難得。

中午媽祖鑾轎已停駕在北斗果菜市場，預計下午2點再起駕。

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