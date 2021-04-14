手搖飲遭控賣發霉珍珠 衛生稽查未發現但有缺失

台中市中區某家飲料店被控將發霉珍珠混入好的珍珠煮熟販賣，台中市衛生局前往稽查，未發現食材發霉情事，但珍珠食材未覆蓋，人員未戴口罩，限期改善。

台中市中區一家手搖飲料店遭控訴，將發霉的珍珠混入好的珍珠，煮熟後販賣，店家則喊冤，珍珠不含防腐劑很容易發霉，但煮之前都會剔除。

台中市衛生局獲報前往稽查，現場抽查珍珠等配料食材，未發現逾期及發霉等情事，但作業環境及人員衛生部分有從業人員未出示體檢資料、未著工作衣帽及戴口罩、冰杓無專區存放、珍珠未覆蓋等缺失。

食安處已開立限期改善通知書，責令業者於27日前依規改正，屆期如仍未改善將處新台幣6萬至2億元以下罰鍰。食安處呼籲食品業者應落實自主管理，遵守食安法相關規定，以維護消費者飲食衛生安全。