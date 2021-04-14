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弘光辦櫻花藝術季 搭鳥居、穿和服體驗偽出國兼做公益

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大舉辦櫻花藝術季，讓師生穿浴衣品嘗日式小吃。記者游振昇／攝影
弘光科大舉辦櫻花藝術季，讓師生穿浴衣品嘗日式小吃。記者游振昇／攝影

受到疫情影響大家無法出國旅遊，為了讓師生感受日本文化的櫻花祭典，弘光科技大學生會昨天和今天舉辦「櫻為有你、花見花開」的櫻花藝術季活動，在校園內櫻花大道高掛粉白色櫻花燈籠、打造三米高的鳥居，同時結合捐發票的公益活動，安排日式點心品嘗、試穿和服拍照，讓師生體驗偽出國的感覺。

弘光科大學生會長王偉哲表示，櫻花大道是學校一大特色，每年三、四月一進校門，看到粉紅色的南洋櫻花盛開， 學校每年會舉辦櫻花相關活動，13日、14日為期兩天的櫻花藝術季結合公益，請師生捐發票幫助弱勢，只要捐發票便能參加日式文化體驗，所得將全數捐給公益團體，預計兩天將募集3千張發票助勢。

活動副召陳奕潔說，櫻花祭典打造濃厚的日本文化，一進校門口後，便在櫻花大道掛上120個喜氣的粉白色祭典燈籠，在活動會場也布置一個3公尺高的鳥居，掛上鯉魚旗，營造日本風情，提供手作水果三明治、日式糰子、日式飲品等點心品嘗，同時有10套女性浴衣、5套男性浴衣試穿體驗，讓師生可以馬上透過拍貼機留下照片。

李姓學生說，曾經去日本賞櫻過，真的超想出國賞櫻花，「學生會很用心，讓我在校園能體驗到日本櫻花祭典活動。」陳姓學生說，去年學校有舉辦過穿日式浴衣體驗活動，覺得很有趣，今年才想再參加，「參加活動捐發票助公益及體驗日本文化，感覺很不錯。」

弘光科大舉辦櫻花藝術季，讓師生穿浴衣品嘗日式小吃。記者游振昇／攝影
弘光科大舉辦櫻花藝術季，讓師生穿浴衣品嘗日式小吃。記者游振昇／攝影
弘光科大舉辦櫻花藝術季，讓師生穿浴衣品嘗日式小吃。記者游振昇／攝影
弘光科大舉辦櫻花藝術季，讓師生穿浴衣品嘗日式小吃。記者游振昇／攝影

櫻花 日本 發票

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