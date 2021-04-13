2021精彩可期建築！台中建經大師講座分享北藝設計哲思
台北表演藝術中心被CNN評為2021精彩可期的8大建築之一；中市建築經營協會大師講座今邀請北藝項目總監、建築師林家如，在台中市西屯區林皇宮花園飯店一樓紫幻影廳演講「OMA台北藝術中心—真實與虛幻的雙重顯像」，分享北藝的設計哲思。
林家如以OMA打造西雅圖市立圖書館成為地標建築為例說明，西雅圖市立圖書館不只是圖書館，而能融入當地文化，提升居民體驗藝術生活的地標建築；西雅圖市立圖書館落成啟用後，當地觀光收入暴增得到例證。
林家如指出，台北表演藝術中心在2008年得標，並獲CNN評為2021精彩可期的建築之一；北藝在設計之初考量基地小，位於捷運、士林夜市旁人口密集，融入在地文化，思考能打造出居民都能參與的都會型劇場。
林家如說明，北藝在設計上顛覆傳統的思考方式，規劃為垂直劇場，也就是北藝共分三個劇場，這三個劇場抬高，可獨立運作，但藉由階梯又可資源共享，其下方廣場分享給居民利用，想看表演的居民可以相約在此或休閒，看表演再上樓，讓地標建築成為居民生活的一部份。
林家如說明，北藝共分三個劇場，包括多型式中劇場兼實驗性劇場、鏡框式中劇場與大劇場，此三空間可獨立運作，但藉由階梯，又能整合為整體。大劇場加上鏡框式中劇場還可共組為長達 100公尺的超級舞台區，可說是表演藝術場地全新的設計概念，
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