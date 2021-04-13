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英國在台代表拜會盧秀燕 關切台中市減煤與捷運

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
英國在台辦事處代表鄧元翰（左）今拜會台中市長盧秀燕，鄧元翰關切台中減碳政策與捷運系統。記者陳秋雲／攝影
英國在台辦事處代表鄧元翰（左）今拜會台中市長盧秀燕，鄧元翰關切台中減碳政策與捷運系統。記者陳秋雲／攝影

英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）今拜會台中市長盧秀燕，鄧元翰關切台灣減碳措施與捷運系統，他表示，一路與其他縣市交流綠色能源、減碳等議題，希望藉台中風力資源優勢，延伸結合捷運工程，台中早日成為綠能、低碳城市。

市長盧秀燕代表市政府與市民，對菲利普親王逝世表達致意與悼念。邀請英國代表參與2021世界蘭展開幕典禮，期盼加深雙方交流合作機會，促進兩國情誼。

盧秀燕表示，她前年率團訪問英國，參訪減煤發電政策與成效，對英國訂定2025年淘汰所有燃煤電廠的減碳目標印象深刻，中市府以減煤為市政優先政策之一。另台中捷運綠線4月25日將正式營運，捷運藍線也已報請交通部審議中，一旦核定將積極辦理後續用地取得、設計及施工等階段作業，希望參考各國捷運發展，優化台中公共運輸。

鄧元翰指出，他非常關心台灣減碳制度，先前曾與台灣其他縣市交流綠色能源、減碳等議題，且與新北、台北、高雄等城市都就捷運系統合作與交流，願意與台中分享執行成效，希望藉台中優良的風力優勢，延伸結合捷運工程，協助台中成為綠能、低碳城市。

盧秀燕說，台中、彰化風力穩定，許多國際公司前來投資，包含機械、組裝等企業都來尋求合作機會；台中可謂擁有「天時地利人和」，地理位置優異、氣候良好、市民熱情；台中同時聚集許多美食，台灣知名飲品珍珠奶茶就是從台中發揚光大，加上台中是糕餅之都，太陽餅、洪瑞珍餅店等都享譽國內外，歡迎代表多拜訪台中，相信一定會愛上台中。

英國在台辦事處代表鄧元翰（左四）今拜會台中市長盧秀燕，鄧元翰關切台中減碳政策與捷運系統。記者陳秋雲／攝影
英國在台辦事處代表鄧元翰（左四）今拜會台中市長盧秀燕，鄧元翰關切台中減碳政策與捷運系統。記者陳秋雲／攝影

減碳 盧秀燕

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