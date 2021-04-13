義賣助太魯閣號受難者 百年餅舖台港愛心齊發

台鐵太魯閣號出軌事故釀嚴重死傷，台中百年餅舖陳允寶泉義賣3天，所得捐助受難家屬撫恤復健所用，不只台灣店鋪，香港灣仔店加入行列，香港店舖外更出現排隊人潮，力挺台灣。

位於台中市中區自由路上的陳允寶泉為百年餅舖，總經理翁羿琦感傷，太魯閣號事故造成許多傷亡，不少家庭因此破碎，事故後受難者及家屬還有一段艱辛的復健路要走，於是發起義賣。

陳允寶泉除自由路總店，另結合台北車站、台中火車站、泰安休息站、香港灣仔店，將捐出3天義賣所得，希望助受難家屬一臂之力。

翁羿琦指出，香港分公司回報，香港媒體也有播報台灣太魯閣號事件，透過畫面知道傷亡慘重，香港人都很關心，有人還表示只要捐款不買東西，但因活動為義賣，後來許多人選擇不找錢，另有許多民眾來不及到場則用電話下單，紛紛貢獻愛心。

陳允寶泉統計所有義賣所得，香港地區扣除成本後捐出港幣8萬元，約新台幣32萬元，台灣地區加上義賣以及廠商共襄盛舉的捐款，義賣金額共40萬元，將捐出72萬元義賣所得，幫助太魯閣號受難家屬撫恤、復健路上所用。