中市道路「燙平」268公里 等同台北到台南

台中市政府正推動道路燙平專案，到今年3月底為止燙平總長度268公里，約等同台北到台南距離，市長盧秀燕今天表示，燙平工程大多在夜間進行，工程人員是城市無名英雄。

台中市建設局長陳大田今天在市政會議中專案報告「燙平600，台中好行」時表示，根據一項針對建設局施政滿意度民意調查顯示，燙平業務滿意度從108年的59.1%提升至109年的78.7%，增加19.6個百分點。

盧秀燕表示，為了儘量不影響市民生活，燙平工程大多選在夜間進行，工程人員是城市建設的無名英雄，感謝他們的付出，市府將持續努力燙平道路，提供民眾更好的生活品質。

盧秀燕指出，燙平過程難免影響交通及市民起居，但為了提供更好的生活品質，施工期間請民眾多多包涵；她也感謝建設局團隊的努力，在兼顧施工速度及品質下，有效率地推動燙平計畫，提升道路品質。

陳大田表示，市府從5大面向進行燙平，包括「人本空間」、「道路品質提升」、「減少重新挖補」、「綠色路網」及「智慧管理」；其中「人本空間」增設人行道、庇護島，也將行穿線位置退縮至道路直線段，降低車輛因轉彎而產生視覺死角的風險，並改善無障礙設施。