快訊

最新梅雨指標圖出爐！ 鄭明典：降雨有曙光

輕斷食、生酮飲食助抗癌？權威期刊《科學》有初步答案

中市道路「燙平」268公里 等同台北到台南

中央社 / 台中13日電

台中市政府正推動道路燙平專案，到今年3月底為止燙平總長度268公里，約等同台北到台南距離，市長盧秀燕今天表示，燙平工程大多在夜間進行，工程人員是城市無名英雄。

台中市建設局長陳大田今天在市政會議中專案報告「燙平600，台中好行」時表示，根據一項針對建設局施政滿意度民意調查顯示，燙平業務滿意度從108年的59.1%提升至109年的78.7%，增加19.6個百分點。

盧秀燕表示，為了儘量不影響市民生活，燙平工程大多選在夜間進行，工程人員是城市建設的無名英雄，感謝他們的付出，市府將持續努力燙平道路，提供民眾更好的生活品質。

盧秀燕指出，燙平過程難免影響交通及市民起居，但為了提供更好的生活品質，施工期間請民眾多多包涵；她也感謝建設局團隊的努力，在兼顧施工速度及品質下，有效率地推動燙平計畫，提升道路品質。

陳大田表示，市府從5大面向進行燙平，包括「人本空間」、「道路品質提升」、「減少重新挖補」、「綠色路網」及「智慧管理」；其中「人本空間」增設人行道、庇護島，也將行穿線位置退縮至道路直線段，降低車輛因轉彎而產生視覺死角的風險，並改善無障礙設施。

盧秀燕 台中市 人行道

延伸閱讀

盧秀燕打完AZ疫苗精神不錯 中市部分首長發燒痠痛

打完疫苗盧秀燕活蹦亂跳 其他局處首長發冷發燒 還有人請假

盧秀燕助嬤孫死亡車禍家屬 以市府名義擔保獲賠1200萬

中火案遭移送 台電董楊偉甫：沒想過要為穩定供電吃官司

相關新聞

北斗警方好幸福 彰化縣第一款波麗士LOGO口罩只送不賣

大甲媽帶來福氣，北斗警分局獲得在地企業量身製作5000片口罩，分送給轄區員警執行大甲媽進香遶境活動的勤務時佩戴。這是縣內...

彰化光復郵局改建複合式影城動工 國賓規畫12個影廳

彰化市中心的光復路郵局改建招商計畫，斥資4.04億元改建地下3樓、地上6樓複合式影城大樓，先前工程招標不易，歷經1次建照...

影／「警察辛苦了！」白沙屯媽停台中追分所 15時進彰化

白沙屯媽祖起駕行程今年在台中停留時間比較長，媽祖鑾轎在今天上午7時進入龍井，在今天上午約8時30分時，90度左轉，跨越沙...

衛生所附設不老健身房CP值高 彰化縣半年內再增開4家

彰化縣65歲以上高齡人口占總人口的比率超越全國，衛生局2017年首創衛生所內設置不老健身房，已有10鄉鎮市衛生所設置，埔...

台中率先訂營建廢棄物處分原則 查獲3件最高可罰30萬

台中市環保局依循此類棄置案件判定，率先訂定營建混合物混雜比例適用行政處分原則，去年6月執行至今，已查獲3件移送法辦。

農田水利署包商隨意堆廢土 遭批「知法犯法」

台中市議員何文海指出，南屯區環中路旁有業者在夜間開大型機具挖土機違法開挖，並埋入大量廢棄物。這些大量垃圾廢土，後續清理相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。