彰化光復郵局改建複合式影城動工 國賓規畫12個影廳

彰化市中心的光復路郵局改建招商計畫，斥資4.04億元改建地下3樓、地上6樓複合式影城大樓，先前工程招標不易，歷經1次建照展延，如今舊建物拆除工作終於完成，今天舉行動土典禮，新大樓預計2023年完工。

中華郵政近年積極轉型，透過光復路郵局改建案促進公司資產活化，提升房地使用效益，2018年與國賓影城簽約，突破傳統郵局建築形式，依影城需求規劃建物，結合郵局、影城及健身房等空間，這也是中華郵政投資興建首座的複合式影城大樓 。

中華郵政公司董事長吳宏謀今天主持動土典禮，他表示，看好彰化發展迅速，又是六都以外的百萬人口大縣，鄰近大台中區，發展前景可期，改建後的彰化光復路郵局建物外觀以石材為主，形塑簡約現代化風格，總樓地板面積約 3434 坪，郵政公司長期是民眾的好厝邊，希望服務能滿足鄉親需求，未來在彰化蛋黃區提供休閒娛樂，帶動地方。

彰化縣至今無大型商場與百貨公司，市民相當關心工程進度，國賓影城董事長張中周今天透露，初步規畫12個影廳，讓彰化民眾看電影不用去台中，能看得到國際好電影。