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彰化光復郵局改建複合式影城動工 國賓規畫12個影廳

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市光復路郵局改建招商計畫是中華郵政投資興建首座複合式影城大樓 ，今天舉行動土典禮。記者林敬家／攝影
彰化市光復路郵局改建招商計畫是中華郵政投資興建首座複合式影城大樓 ，今天舉行動土典禮。記者林敬家／攝影

彰化市中心的光復路郵局改建招商計畫，斥資4.04億元改建地下3樓、地上6樓複合式影城大樓，先前工程招標不易，歷經1次建照展延，如今舊建物拆除工作終於完成，今天舉行動土典禮，新大樓預計2023年完工。

中華郵政近年積極轉型，透過光復路郵局改建案促進公司資產活化，提升房地使用效益，2018年與國賓影城簽約，突破傳統郵局建築形式，依影城需求規劃建物，結合郵局、影城及健身房等空間，這也是中華郵政投資興建首座的複合式影城大樓 。

中華郵政公司董事長吳宏謀今天主持動土典禮，他表示，看好彰化發展迅速，又是六都以外的百萬人口大縣，鄰近大台中區，發展前景可期，改建後的彰化光復路郵局建物外觀以石材為主，形塑簡約現代化風格，總樓地板面積約 3434 坪，郵政公司長期是民眾的好厝邊，希望服務能滿足鄉親需求，未來在彰化蛋黃區提供休閒娛樂，帶動地方。

彰化縣至今無大型商場與百貨公司，市民相當關心工程進度，國賓影城董事長張中周今天透露，初步規畫12個影廳，讓彰化民眾看電影不用去台中，能看得到國際好電影。

新的複合式影城大樓1、2 樓部分面積保留郵局使用，提民眾寬敞舒適用郵環境；3至6樓則依影城建置需求，統籌規劃複合式商業空間，另於地下樓層設置寬敞停車空間，以滿足城區發展需求。

彰化市光復路郵局改建地上6樓複合式影城大樓，今天舉行動土典禮。記者林敬家／攝影
彰化市光復路郵局改建地上6樓複合式影城大樓，今天舉行動土典禮。記者林敬家／攝影
彰化市光復路郵局改建招商計畫結合郵局、影城及健身房等空間，鄉親都很期待。示意圖／彰化郵局提供
彰化市光復路郵局改建招商計畫結合郵局、影城及健身房等空間，鄉親都很期待。示意圖／彰化郵局提供

郵局 中華郵政 電影

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