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影／「警察辛苦了！」白沙屯媽停台中追分所 15時進彰化
白沙屯媽祖起駕行程今年在台中停留時間比較長，媽祖鑾轎在今天上午7時進入龍井，在今天上午約8時30分時，90度左轉，跨越沙田路，在台中市警局烏日分局大肚派出所門口繞了一下，上午10時35分時，再度90度左轉彎，跨越沙田路，停駕在追分派出所值班台前的台階上，停留約5分鐘。媽祖鑾轎隨後在上午11時13分駐駕興農王田總部，預計休息到下午2時30分，約下午3時通過大度橋，進入彰化。
台中市警局烏日分局說，由於白沙屯媽祖遶經路線不固定，警方動員逾百名警力，從今天凌晨4時30分開始布崗，在白沙屯媽祖鑾轎遶經龍井、大肚區期間護轎，並且全程實施交通疏導、管制措施。
白沙屯媽祖因路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進聞名，白沙屯媽祖起駕後，多為起駕停留時間短、回鑾停留時間長的行進速度進行，今年在台中停留時間比較長，昨天遶經沙鹿，今天上午7時進入龍井，遶經大肚區。
白沙屯媽祖鑾轎今天上午約8時30分，行經台中市警局烏日分局大肚派出所門口時，鑾轎90度左轉，在派出口門口遶了一下，在上午10時35分時，經追分派出所，再度90度左轉彎，停駕在追分派出所值班台前的台階上，停留約5分鐘。
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