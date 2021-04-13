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衛生所附設不老健身房CP值高 彰化縣半年內再增開4家

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
埔心鄉衛生所整併診間，擴大不老健身房的使用空間，地方高度歡迎。記者簡慧珍／攝影
埔心鄉衛生所整併診間，擴大不老健身房的使用空間，地方高度歡迎。記者簡慧珍／攝影

彰化縣65歲以上高齡人口占總人口的比率超越全國，衛生局2017年首創衛生所內設置不老健身房，已有10鄉鎮市衛生所設置，埔心鄉使用人數多，衛生局改造診間，騰出空間擴大不老健身房規模，預計今年內繼續改造芬園鄉衛生所診間，不老健身房明年開張。

埔心鄉衛生所重新裝潢大空間的不老健身房已啟用，縣長王惠參觀，同時感謝埔心鄉衛生所衛生促進委員會及保健志工的付出，推動衛生保健觀念，幫助長輩在地健康老化，及協助婦女維護健康。

王惠美今天表示，埔心鄉衛生所是彰化縣也是全國衛政單位的第一個設置不老健身房，運動人數漸增，每天40至50人，原有空間不敷使用，縣政府去年撥付預算整修衛生所，拆掉兩個診間擴充不老健身房的使用空間，增加器材設備，可讓更多長者到衛生所運動，在指導員的指導下訓練肌耐力。

目前埔心鄉、二水鄉、田尾鄉、社頭鄉、田中鎮、溪湖鎮、花壇鄉、南西北、福興鄉及和美鎮的衛生所都附設不老健身房，每年服務總人數達2500人，服務人次累計高達8萬多人次。

保健科長姚玉津表示，芬園鄉衛生所空間也重新規畫，朝向多功能診間方向改善，經整理的空間開設不老健身房，此外，衛生局在興建長照大樓都規畫不老健身房，最慢今年5年底溪州長照大樓啟用，不老健身房也同時開張。線西鄉長照大樓今年底可望完工，明年春節前後啟用，線西不老健身房也會同步服務鄉民，接下來鹿港鎮長照大樓明年完工，不老健身房跟著開張。

彰化縣各衛生所的不老健身房，引用國際「運動是良藥」的最新治療觀念，將健康促進與慢性病治療整合到同一個場域，讓醫師、運動指導員、病人，三方共同參與、實踐。長者免費使用肌力訓練服務及運動設備，只要到衛生所先檢測體適能，經由醫師評估檢測結果，運動指導員就會依據評估結果，為民眾組合正確的肌力訓練項目。

衛生所 健身 長照

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