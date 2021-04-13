彰139線八卦山路段新設測速照相 6天取締564件

彰化縣警察局4月6日起在彰139線新設固定式測速照相桿；警方統計，4月6日到11日超速違規有564件，其中有車輛在速限時速40公里的道路，以時速102公里行駛被拍照取締。

彰縣警局發出新聞稿說明，彰139線約20公里處新設固定式測速照相桿，針對多彎道的易肇事路段，密集加強取締超速違規，該路段速限為時速40公里，測速照相桿從4月6日正式啟用到4月11日，已取締超速違規案件總計564件。

警方指出，在取締案件中，有一輛自小客車被拍到車速時速102公里，超速62公里，依違反道路交通管理處罰條例開出罰單，也顯示仍有多數駕駛人無視速限規定超速行駛。

彰139縣道北起彰化縣彰化市，南至南投縣鹿谷鄉，全長約62公里，而彰139縣道八卦山路段因彎道多，週末假日經常傳出重型機車超速發生車禍，警方因此在該路段加強取締超速違規。