快訊

最新梅雨指標圖出爐！ 鄭明典：降雨有曙光

輕斷食、生酮飲食助抗癌？權威期刊《科學》有初步答案

彰139線八卦山路段新設測速照相 6天取締564件

中央社 / 彰化13日電

彰化縣警察局4月6日起在彰139線新設固定式測速照相桿；警方統計，4月6日到11日超速違規有564件，其中有車輛在速限時速40公里的道路，以時速102公里行駛被拍照取締。

彰縣警局發出新聞稿說明，彰139線約20公里處新設固定式測速照相桿，針對多彎道的易肇事路段，密集加強取締超速違規，該路段速限為時速40公里，測速照相桿從4月6日正式啟用到4月11日，已取締超速違規案件總計564件。

警方指出，在取締案件中，有一輛自小客車被拍到車速時速102公里，超速62公里，依違反道路交通管理處罰條例開出罰單，也顯示仍有多數駕駛人無視速限規定超速行駛。

彰139縣道北起彰化縣彰化市，南至南投縣鹿谷鄉，全長約62公里，而彰139縣道八卦山路段因彎道多，週末假日經常傳出重型機車超速發生車禍，警方因此在該路段加強取締超速違規。

測速 警察

延伸閱讀

高球／老虎伍茲超速肇事警方卻不開單 原因竟是這個

彰化139線新測速桿抓超速　才開張8秒就抓到第一件　

4月6日開張！　彰化139線增設新固定測速桿　

清明連假出遊注意！台南麻豆警公布7處測速照相路段

相關新聞

北斗警方好幸福 彰化縣第一款波麗士LOGO口罩只送不賣

大甲媽帶來福氣，北斗警分局獲得在地企業量身製作5000片口罩，分送給轄區員警執行大甲媽進香遶境活動的勤務時佩戴。這是縣內...

彰化光復郵局改建複合式影城動工 國賓規畫12個影廳

彰化市中心的光復路郵局改建招商計畫，斥資4.04億元改建地下3樓、地上6樓複合式影城大樓，先前工程招標不易，歷經1次建照...

影／「警察辛苦了！」白沙屯媽停台中追分所 15時進彰化

白沙屯媽祖起駕行程今年在台中停留時間比較長，媽祖鑾轎在今天上午7時進入龍井，在今天上午約8時30分時，90度左轉，跨越沙...

衛生所附設不老健身房CP值高 彰化縣半年內再增開4家

彰化縣65歲以上高齡人口占總人口的比率超越全國，衛生局2017年首創衛生所內設置不老健身房，已有10鄉鎮市衛生所設置，埔...

台中率先訂營建廢棄物處分原則 查獲3件最高可罰30萬

台中市環保局依循此類棄置案件判定，率先訂定營建混合物混雜比例適用行政處分原則，去年6月執行至今，已查獲3件移送法辦。

農田水利署包商隨意堆廢土 遭批「知法犯法」

台中市議員何文海指出，南屯區環中路旁有業者在夜間開大型機具挖土機違法開挖，並埋入大量廢棄物。這些大量垃圾廢土，後續清理相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。