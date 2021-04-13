南投茶葉列乾旱天災救助 22日前受理農民申請

高溫乾旱造成南投縣茶葉災損，經農委會主委陳吉仲踏勘後，公告南投縣的「茶」辦理農業天然災害現金救助，符合規定農民今天到22日可攜帶土地所有權狀等文件向當地公所申請。

南投縣是全台最大茶區，乾旱影響茶葉生長，行政院農業委員會主任委員陳吉仲、行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧、南投縣政府農業處長陳瑞慶等人昨天到竹山鎮山坪頂茶區了解農損情形，決議縣政府提報後，農委會立即公告補助項目，公所加速現勘。

經縣政府昨天快速提報，農業委員會公告南投縣為辦理農業天然災害現金救助地區，救助項目為「茶」，救助額度每公頃新台幣5萬元，4月13日到22日受理農民申請辦理現金救助，救助項目「茶」損害率須達20%以上，長期作農產品於同曆年救助以1次為限。

南投縣政府農業處今天表示，高溫乾旱造成南投縣茶產物災損，為照顧作物嚴重受損農民，行政院農委會依農業天然災害救助辦法昨天公告辦理現金救助，請符合規定農民13日到22日止攜帶土地所有權狀或地籍謄本正本、身分證、私章、農會帳號等文件，向當地鄉鎮公所申請，假日照常受理，逾期不受理。

農委會茶業改良場表示，去年8月到今年春季中南部降雨嚴重不足，全台茶區面臨春季茶樹生長狀況不佳導致減產情形，其中全台最大茶區南投縣災損嚴重，勘查發現茶樹因乾旱造成樹勢衰弱、茶芽生長不良、成熟度不均與芽數減少，甚至部分茶樹枝條乾枯，嚴重影響春茶產量，若持續無明顯降雨，恐影響全年茶葉產量。

茶改場指出，乾旱影響全台茶區，以南投縣為例，在無灌溉設施茶園台茶12號（金萱）陸續進入採收期，因乾旱導致茶芽數減少、節間變短及提早開面，整體產量減產約30%到50%；而有灌溉設施茶園也因水源不足，致使茶葉產量減少與品質受影響；另外，高海拔茶區青心烏龍品種受旱害影響，平均產期延後3到7天，預估產量減少20%以上。