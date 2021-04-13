偷倒廢棄泥土 中市府將會勘依法告發處分

台中市南屯區環中路旁土地發現被偷倒廢棄泥土，台中市議員何文海接獲投訴認為有違法疑慮，市府環保局今天表示，將前往現場會勘，如有影響環境，將依法告發處分及要求改善。

何文海指出，日前接獲里長反映，環中路旁有人利用夜間使用大型機具開挖土地，並埋入許多廢棄物，懷疑是不肖業者所為。經過相關單位調查，原來是有包商在進行河道清淤工程時，將挖出的廢土堆放到此處曝曬，但這樣隨意堆放廢土的行為有違法之虞。

何文海認為，業者對於廢棄泥土的臨時安置，分明便宜行事，而且有違法的疑慮，最不該的是知法犯法，如果該土地為公有土地，台中市政府也應該執行公權力，依法開罰。

環保局表示，經了解是農田水利署台中管理處的灌溉溝渠清淤工程包商，將含水率較高的濕土暫放在此處曝曬，避免清除過程含泥污水滴漏污染道路。

環保局指出，今天將會同水利署台中管理處人員及包商至現場勘查，若發現影響環境衛生，將依「廢棄物清理法」規定告發處分，可處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰，並要求包商儘速改善。