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農田水利署包商隨意堆廢土 遭批「知法犯法」

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
農田水利署台中管理處包商在路邊堆置汙泥廢土，台中市議員何文海重批知法犯法。圖/何文海提供
農田水利署台中管理處包商在路邊堆置汙泥廢土，台中市議員何文海重批知法犯法。圖/何文海提供

台中市議員何文海指出，南屯區環中路旁有業者在夜間開大型機具挖土機違法開挖，並埋入大量廢棄物。這些大量垃圾廢土，後續清理相當困難。

市府環保局表示，農田水利署台中管理處的灌溉溝渠進行清淤，工程包商將含水量較高的濕土暫放該處曝曬，避免清除過程含泥汙水滴漏，汙損道路。

環保局今將會同農田水利署台中管理處人員及包商至現場勘查，若發現影響環境衛生，將依廢棄物清理法告發處分，可處1200元以上6000元以下罰鍰，並要求包商盡速改善。

何文海議員指出，台中市農田水利署台中管理處委託承包商，卻隨意堆放廢土的行為明顯違法。他質疑若是私人用地，未經地主許可就擺放廢棄物，地主依法可提吿；若是公有土地，市政府應依法開罰。

他質問一般市民可以這樣隨意放置廢棄泥土在公有土地嗎？農田水利署對廢棄泥土的臨時安置，分明便宜行事，最不該是知法犯法。

水利署 廢棄物 台中市

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