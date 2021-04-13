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盧秀燕打完AZ疫苗精神不錯 中市部分首長發燒痠痛

中央社 / 台中13日電

台中市長盧秀燕昨天施打AZ疫苗，她今天說明自己的注射經驗提供市民參考，認為自己精神狀況不錯，但市府部分首長則有發燒、痠痛等不同程度的副作用。

中央昨天開放地方政府及防疫人員施打疫苗，盧秀燕昨天上午就與多名市府首長前往衛生福利部台中醫院施打疫苗，她昨天在施打疫苗後即表示，於今天說明自己施打後的狀況，提供未來市民施打疫苗的參考。

盧秀燕上午在市政會議前接受媒體採訪時表示，施打疫苗後每個人的反應不一，她和副市長黃國榮狀況還算良好，社會局長彭懷真有發燒，身體不舒服，所以今天請假休息；經發局長張峯源、環保局長陳宏益、建設局長陳大田也覺得不太舒服，但還可以上班，每個人產生的副作用程度不一。

盧秀燕認為，根據昨天她與市府幾名首長施打疫苗後的狀況來看，有發燒、發冷、痠痛及不舒服等不同程度的狀況，所以她提供市民的建議是不鼓勵、不反對，市民可根據自己的意願及身體狀況來決定是否施打。

AZ疫苗 盧秀燕 發燒

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