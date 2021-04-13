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影／萬人空巷！大甲媽遶境重頭戲祝壽大典今早登場

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
萬千信眾湧入新港街道，向媽祖祈求平安。記者莊祖銘／攝影
萬千信眾湧入新港街道，向媽祖祈求平安。記者莊祖銘／攝影

大甲媽祖遶境9天8夜，今天上午8時重頭戲「祝壽大典」在奉天宮前盛大登場，萬千信眾將週邊街道擠得水洩不通，手持高香，祈求國泰民安，疫情早日過去，風調雨順，旱象早日解除。

祝壽典禮今天上午由嘉義縣長翁章梁、奉天宮董事長何達煌、鎮瀾宮董事長顏清標、立委陳明文、高虹安等人主祭，向媽祖獻花、獻果、獻財帛，隨後宣讀祝文，並領信眾向媽祖行三跪九叩禮。

顏清標說，感謝新港民眾的熱情，讓這次大甲媽遶境能夠圓滿；台灣現在欠雨，大甲媽跟開台媽祖同心協力保佑天降甘霖。

何達煌說，疫情期間，隆重的祝壽典禮，極具歷史意義，對防疫期間進香信眾們全力配合防疫，表達感謝，典禮結束後，信眾就可以開葷，今年祭祀豬公頭數至少6頭，要讓信徒吃平安。

顏清標說，大甲媽祖今天晚間11時起駕回鑾，預計晚上將駐駕雲林西螺福興宮。

大甲媽祖遶境重頭戲「祈福大典」今天上午8時於新港奉天宮前登場。記者莊祖銘／攝影
大甲媽祖遶境重頭戲「祈福大典」今天上午8時於新港奉天宮前登場。記者莊祖銘／攝影
信眾擠爆新港街道，手持高香祈求國泰民安。記者莊祖銘／攝影
信眾擠爆新港街道，手持高香祈求國泰民安。記者莊祖銘／攝影

大甲媽祖 顏清標 遶境

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