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評／太魯閣號事故：網路和報導如何「獵巫與造神」？

南投地方產業創新計畫將開跑 最高補助100萬元

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投地方產業創新研發推動計畫補助15日開始受理申請，新創或青創事業列為加分項目。圖／南投縣政府提供
南投地方產業創新研發推動計畫補助15日開始受理申請，新創或青創事業列為加分項目。圖／南投縣政府提供

南投縣政府推動地方產業創新，今年向經濟部爭取經費及自行匡列預算，總計近730萬9000元的地方產業創新補助經費，每案補助上限達100萬元，有意申請可於後天（15日）起至5月20日止備妥資料向縣府SBIR計畫辦公室申辦。

建設處指出，為鼓勵中小企業加強技術創新研發，協助產業經濟佈局，縣府擬定「地方產業創新研發推動計畫」（地方型SBIR），並每年向經濟部申請，並自行匡列經費供有意發展業者申請，而今年可申請的補助經費達730萬9000元。

而該地方型SBIR計畫補助對象為設籍南投縣的企業經營型態中小型企業，以具地方特色「的農業科技產業」、「食品生技產業」、「觀光休憩產業」、「生活工藝產業」和「精密機械產業」等5大創新研發產業為主，每案補助上限為100萬元。

申請者所提計畫的技術或產品指標，應具創新性或能提高廠商技術水準，包含理論分析與模擬、設計、研發及應用產品、服務行銷等；或符合節約資源與能源，增進環保與工業安全，有助促進產業永續或綠色清潔生產概念的新技術、產品。

建設處表示，為鼓勵縣內新創事業發展與鼓勵青年返鄉，今年將申請資格放寬申請資格為「所在地設立於南投縣之公司，或依商業登記法第4條規定，取得縣府核發之商業登記者，並合於下列基準之獨資、合夥、有限合夥事業或公司：資本額在新臺幣一億元以下，或經常雇用員工數未滿200人者。」即可申請。

此外，比照中企處認定標準，新創或青創事業還可列為加分項目，詳細申請內容資訊及文件可至縣府官網「SBIR專區」下載，也可電洽（049）2345648縣府SBIR計畫辦公室或（049）2222120南投縣工商發展投資策進會。

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