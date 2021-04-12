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迎接矽品！19路快捷公車5月上路 彰化到二林省40分

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化─二林（經國道1號）」市區客運路線穿越二林中科園區，對未來二林中科園區開發後的乘車需求有很大幫助，比既有路線節省40分鐘。圖／彰化縣政府提供
彰化─二林（經國道1號）」市區客運路線穿越二林中科園區，對未來二林中科園區開發後的乘車需求有很大幫助，比既有路線節省40分鐘。圖／彰化縣政府提供

矽品已決定到中科二林園區設廠，目前彰化縣二林鎮往返彰化市區客運，都是行經台19線彰水路，路線長、乘客多，民眾常擠不上車怨聲載道，彰化縣政府規畫新闢「彰化─二林（經國道1號）」市區客運路線，定5月間上路，每天來回24班次，並在二林中科園區設站，比既有路線節省約40分鐘的時間，提供通勤快速便捷的公車服務。

彰化縣工務處運輸管理科長許僅宜說，目前二林往返彰化市的市區客運路線，主要由員林客運經營的5條公路客運為主，但行駛台19線彰水路單趟時間過長，尖峰時段搭乘人數眾多，常有滿載擠不上車情況，才規畫彰化─二林路線行駛國道1號，由彰化客運與員林客運聯營，。

許僅宜說，新闢「彰化─二林（經國道1號）」從彰化站沿彰化市中正路 一段、中山路二段、中央路、中華西路、國道1號彰化交流道、國道1號員林交流道、員鹿路、二溪路、挖仔路、太平路、仁愛路、二溪路、大成路到斗苑路二林站，全長34.6公里。

沿途停靠彰化站、彰化女中、彰化縣政府、彰基、秀傳、溪湖站、西門、挖仔、梅芳里、二林中科園區、喜樂萬合院區、二林工商及二林站，每天來回24個班次營運。估計行車時間約60分鐘，比既有路線的100分鐘，可節省約40分鐘。

這條新闢的「彰化─二林（經國道1號）」市區客運路線穿越二林中科園區，對二林中科園區廠商員工乘車需求有很大幫助，尤其是彰南捷運還未完成前，藉由這條快捷市區客運的開闢，提供先期旅次需求。

「彰化─二林（經國道1號）」市區客運路線，穿越二林中科園區，對未來二林中科園區開發後的乘車需求有很大幫助，比既有路線節省40分鐘。圖／彰化縣政府提供
「彰化─二林（經國道1號）」市區客運路線，穿越二林中科園區，對未來二林中科園區開發後的乘車需求有很大幫助，比既有路線節省40分鐘。圖／彰化縣政府提供

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