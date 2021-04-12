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影／小心「野鹿出沒」！彰化139線要防撞車又要防撞鹿

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
139線出現水鹿蹤跡，為避免危及用路人與水鹿安全，縣府工務處最近在水鹿常出沒路段設置「野鹿出沒，小心慢行」警告標識，提醒用路人小心駕駛。記者劉明岩／攝影
139線出現水鹿蹤跡，為避免危及用路人與水鹿安全，縣府工務處最近在水鹿常出沒路段設置「野鹿出沒，小心慢行」警告標識，提醒用路人小心駕駛。記者劉明岩／攝影

彰化八卦山139縣道常因飆車發生追撞，警方設有測速警告標識，近來139線也發現不少野生水鹿橫越馬路，影響行車安全，最近也設置「野鹿出沒，小心慢行」；所以現在通行139線，既要防撞車，也要防撞鹿，駕駛人要留意一點。

139線出現鹿蹤，早在網路流傳；彰化縣男子張俊傑今年2月3日凌晨駕車行經139線20.99K處，突然看到黑影橫過馬路，嚇了一大跳，停車細看原來過馬路是一頭水鹿，在對看幾眼後，水鹿奔下山坡消失在黑暗中。不久後也有駕駛人在網路po文，指發現水鹿深夜大喇喇過馬路，甚至還有人稱一次看到3頭大小鹿。

元月15日下午，與139線同一帶的彰化東外環（台74甲線）有頭橫越馬路的水鹿，被2輛汽車與1輛機車因閃避不及而撞上，水鹿當場死亡，其中一輛機車人車倒地，騎士全身多處挫傷。

139線出現多起水鹿蹤跡，顯然八卦山脈有水鹿族群，為避免危及用路人與水鹿安全，彰化縣交通隊建議下，縣府縣府工務處在水鹿常出沒路段設置「「野鹿出沒，小心慢行」警告標識，提醒用路人小心駕駛。

八卦山脈的水鹿族群如何形成？說法不一，彰化縣動物防疫所長董孟治說，八卦山脈早年即有養鹿場，卻在921大地震後從飼養農場跑出來，多年來在山區自然繁殖；另有說法是當年鹿結核病爆發，農政機關下了撲殺令，但飼主狠不下心，就把水鹿全放出來，慢慢形成族群。

彰化縣男子張俊傑今年2月駕車行經彰化八卦山縣道139線20.99K處，看到黑影橫過馬路嚇了一大跳，停車細看原來是一頭水鹿。照片／張俊傑提供
彰化縣男子張俊傑今年2月駕車行經彰化八卦山縣道139線20.99K處，看到黑影橫過馬路嚇了一大跳，停車細看原來是一頭水鹿。照片／張俊傑提供
彰化縣男子張俊傑今年2月駕車行經彰化八卦山縣道139線20.99K處，看到黑影橫過馬路嚇了一大跳，停車細看原來過馬路的是一頭水鹿。照片／張俊傑提供
彰化縣男子張俊傑今年2月駕車行經彰化八卦山縣道139線20.99K處，看到黑影橫過馬路嚇了一大跳，停車細看原來過馬路的是一頭水鹿。照片／張俊傑提供
139線出現水鹿蹤跡，為避免危及用路人與水鹿安全，縣府工務處最近在水鹿常出沒路段設置「野鹿出沒，小心慢行」警告標識，提醒用路人小心駕駛。記者劉明岩／攝影
139線出現水鹿蹤跡，為避免危及用路人與水鹿安全，縣府工務處最近在水鹿常出沒路段設置「野鹿出沒，小心慢行」警告標識，提醒用路人小心駕駛。記者劉明岩／攝影
139線出現水鹿蹤跡，為避免危及用路人與水鹿安全，縣府工務處最近在水鹿常出沒路段設置「野鹿出沒，小心慢行」警告標識，提醒用路人小心駕駛。記者劉明岩／攝影
139線出現水鹿蹤跡，為避免危及用路人與水鹿安全，縣府工務處最近在水鹿常出沒路段設置「野鹿出沒，小心慢行」警告標識，提醒用路人小心駕駛。記者劉明岩／攝影

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