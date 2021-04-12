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影／梨猿號開到彰化 歌仔戲藝術專車讓小朋友大開眼界

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
悟遠劇坊推出梨猿號歌仔戲行動藝術專車下鄉巡演，今明兩天首度來到彰化校園演出，小朋友們也和這輛可愛的藝術胖卡合影留念。記者林宛諭／攝影
悟遠劇坊推出梨猿號歌仔戲行動藝術專車下鄉巡演，今明兩天首度來到彰化校園演出，小朋友們也和這輛可愛的藝術胖卡合影留念。記者林宛諭／攝影

宜蘭縣悟遠劇坊突破疫情無法演出窘境，推出梨猿號歌仔戲行動藝術專車，下鄉巡演；今明兩天首度來彰化校園演出，執行長林紋守說，希望這輛可愛的胖卡車可把歌仔藝術帶到偏鄉等各個角落。

林紋守說，悟遠劇坊去年與裝置藝術家邱憲章合作，打造全台第一輛行動藝術專車；因疫情期間大家不能進劇場看表演，他們發想要把歌仔戲帶到全省各地，由這部藝術胖卡載著演員、道具翻山越嶺到偏鄉。

今、明二天將在彰化海埔、永興、聯興、茄荖等4所國小和名倫養護中心表演，接下來還要到嘉義阿里山偏鄉學校，讓表演不受場地與疫情的限制。

悟遠劇坊團長簡育琳和執行長林紋守今在校園粉墨登場，不論是耍槍、唱曲，都讓小朋友看得入神、歡呼連連；巡演除了小折子戲表演，有時也讓小朋友穿戲服、做身段教學互動，讓小朋友更了解傳統戲曲藝術。

永興國小校長鄭錫禧表示，永興4月24日將舉辦百周年校慶，校慶前能請到悟遠劇坊到校演出，可說是最棒的百年校慶禮物，小朋友欣賞歌仔戲都非常開心。

悟遠劇坊推出梨猿號歌仔戲行動藝術專車下鄉巡演，團長簡育琳（右）和執行長林紋守（左）今、明兩天到彰化校園演出，希望可愛的胖卡車可把歌仔藝術帶到偏鄉等各個角落。記者林宛諭／攝影
悟遠劇坊推出梨猿號歌仔戲行動藝術專車下鄉巡演，團長簡育琳（右）和執行長林紋守（左）今、明兩天到彰化校園演出，希望可愛的胖卡車可把歌仔藝術帶到偏鄉等各個角落。記者林宛諭／攝影
悟遠劇坊推出梨猿號歌仔戲行動藝術專車下鄉演出，團長簡育琳（右）和執行長林紋守（左）今、明兩天首度來到彰化校園巡演。記者林宛諭／攝影
悟遠劇坊推出梨猿號歌仔戲行動藝術專車下鄉演出，團長簡育琳（右）和執行長林紋守（左）今、明兩天首度來到彰化校園巡演。記者林宛諭／攝影
悟遠劇坊推出梨猿號歌仔戲行動藝術專車下鄉巡演，今、明兩天首度來到彰化校園演出，小朋友爭相與這輛可愛的藝術胖卡合影留念。圖／海埔國小提供
悟遠劇坊推出梨猿號歌仔戲行動藝術專車下鄉巡演，今、明兩天首度來到彰化校園演出，小朋友爭相與這輛可愛的藝術胖卡合影留念。圖／海埔國小提供
悟遠劇坊推出梨猿號歌仔戲行動藝術專車下鄉巡演，團長簡育琳（右）和執行長林紋守（左）今、明兩天首度來到彰化校園演出，希望這輛可愛的胖卡車可把歌仔藝術帶到偏鄉等各個角落。記者林宛諭／攝影
悟遠劇坊推出梨猿號歌仔戲行動藝術專車下鄉巡演，團長簡育琳（右）和執行長林紋守（左）今、明兩天首度來到彰化校園演出，希望這輛可愛的胖卡車可把歌仔藝術帶到偏鄉等各個角落。記者林宛諭／攝影

偏鄉學校 歌仔戲

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