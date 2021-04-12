影／彰化福田桐花祭即將登場 因乾旱致花況還不很理想

彰化市「客家桐花祭」訂4月17日開跑，彰化市公所今天在「福田賞桐生態園區」舉辦宣傳活動，市長林世賢說，目前已約有50多團來自各地的遊客透過旅行社安排，預約到彰化賞花。不過，今年因為雨水不足，花況還不是很理想，想去賞花最好還是先查一查花訊。

彰化市福山社區的桐花位處山谷，避免颱風侵襲，比起台灣其他各地桐花景點的桐花，保存得更好，樹齡可達3、40歲，而且十分高大，花朵也比較大，加上福田社區長期經營下，不僅有美麗的賞桐步道等設施，每年舉辦桐花祭活動，都吸引二、三十萬遊客，甚至透過旅行社安排行程，前往賞花。

彰化市「福田賞桐生態園區」的桐花已逐漸綻放，彰化市公所、彰化市福田社區發展協會共同舉辦的桐花祭活動，從4月17日開始，至5月2日為期3周，活動內容「賞桐步道及生態園區健行活動」、「桐花小旅行」、「社區小農市集」、「DIY活動」，以及街頭藝人表演、步道小型藝文活動等。

桐花祭活動的壓軸戲為最後一天（5月2日）下午2時30分，將在福田賞桐生態園區舉辦摸彩活動，獎項包括43吋液晶電視、冰箱、洗衣機、自行車等。

林世賢說，因彰化市桐花知名度已擴及全國，目前已約有50多團來自各地的遊客透過旅行社安排，預約到彰化賞花，歡迎全國各地遊客到彰化經典小鎮旅遊賞花兼吃美食，同時將與即將盛開的花壇虎山岩金針花串連，共同推動「花之遊」觀光遊程。

市公所社會課指出，因新冠病毒疫情尚未解封，因此本次活動未提供接駁車接送，請民眾自由參加，並配合活動現場出入口人流管制，全程配戴口罩及保持社交距離，有發燒、咳嗽者請勿入園。 相關詳細資訊，可進入下列社群網站蒐尋：

一、社區通-福田社區http://sixstar.moc.gov.tw/blog/futenvillage。

二、痞客邦-福田社區的部落格http://futenvillage.pixnet.net/blog。