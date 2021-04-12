彰化客運開進大學校園 17路公車延駛南開科大

為滿足地方學子往返彰投通勤需求，彰化客運17路公車今從原終點站南投縣草屯市區延駛開進南開科大校園，不僅校內千名師生受惠，連帶周邊居民也能享用大眾運輸服務，縣府表示，將持續努力突破推廣類似公共運輸加值服務整合工作。

縣府指出，彰客17路公車原路線是從彰化市區發車，途經彰化芬園，最後抵達草屯市中心太平路「惠德宮」，而因終點站僅到草屯市區，位居「路東」的南開科大學子，下車後必須得步行約25分鐘，或在廟旁放置單車、機車代步去學校。

但校方反映，不少學生為趕上課選擇騎車上放學，因此有交通安全的隱患，所以盼17路公車能延駛，直接載學生進校園，也服務周邊有需求的居民，經縣府、地方民代以及彰化縣政府大力協助下，今年成功爭取延駛，並於今天擴大通車。

南開科大副校長林炎成說，彰客17路公車延駛到南開，將大幅減少學生騎機車上放學的交安隱患，這也是繼3年前台中108號公車開進南開後，又一路公車進入校園，進一步的讓更多通勤中、彰、投的學生能有更安全交通工具可以選擇。

南投副縣長陳正昇則說，提升大眾運輸安全及便利讓縣民受惠是縣府重要施政，而此次向彰化客運爭取，並同意延駛17路公車到南開校園，得跨域整合公車服務，因此在技術整合困難度高，能成功爭取，不僅對學生，對地方也是一大福音。