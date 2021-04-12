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4熱血醫師 不計長途投入竹山偏鄉醫療

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
竹山東華醫院最近報到4位新醫師，從院長、醫療副院長，4人平均年齡僅約37歲。圖／竹山東華醫院提供
竹山東華醫院最近報到4位新醫師，從院長、醫療副院長，4人平均年齡僅約37歲。圖／竹山東華醫院提供

南投縣老化程度高居全國前3名，欠缺大型醫院，多山環境、幅員遼闊也導致許多交通的不便，難以吸引年輕優秀醫師投入，竹山東華醫院最近報到4位新醫師，從院長、醫療副院長，4人平均年齡僅約37歲，熱血投入竹山鎮基層偏遠醫療，從急診、復健、神經內科等專科，為竹山人帶來更好的醫療服務。

院長張國翊說，許多年輕醫師喜歡往都會區跑，不過他的行醫腳步，卻剛好相反，對於偏鄉醫療欠缺的狀況，感受良深，有感竹山地處偏鄉，人口高度老化，因此決定從台中烏日林新醫院到竹山服務。

副院蘇俊郎也說，將複製過去成功經驗，推動結合長照、社區據點、日照中心、居家醫療等，努力收治急性腦中風、創傷性腦傷、脊髓損傷患者住院復健，除了可以把握黃金復健期外，更讓家屬有充裕的時間改造居家無障礙環境，迎接最愛的家人返家。

東華醫院執行長陳鴻銘說，偏鄉資源少，往往難以吸引年輕醫師進駐，加上全國城鄉醫療差距擴大，4位醫師平均年齡僅約37.25歲，且都非竹山人，卻願意每天花時間奔波投入竹山的基層醫療，以副院長蘇俊郎而言，每天往返通勤近2小時，仍甘之如飴，很令人振奮。

陳鴻銘說，新任院長張國翊才45歲，從醫後志在偏鄉，且在急診第一線搶救生命，副院長蘇俊郎39歲，32歲的張勝閔兩入專長復健科，加上33歲的神內主治陳允青，四人都有豐富行醫經驗，有助東華醫院服務竹山鄉親，讓民眾看診、復健更方便，院方同時歡迎具有醫護背景的竹山鄉親返鄉加入東華醫院服務。

醫師 偏鄉

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