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秀傳成立醫療級運動中心 針對個人開運動處方箋
運動經濟持續擴張，秀傳醫療體系將運動結合醫學發展，打造醫療健康級的專業運動中心，也配合醫院的「運動處方箋」，針對病人狀況規劃運動方式與強度，帶動全民運動的風氣。
救國團與秀傳醫療體系合作，共同經營這座今天正式營運的「阿斯貝克運動中心」，救國團主任葛永光表示，救國團從全台第一間中山運動中心委託經營管理至今，目前受政府委託經營的國民運動中心已達16座，擁有豐富經驗與心得，這次與醫療體系合作，將會是最強的異業結盟。
彰濱秀傳院長黃士維指出，阿斯貝克運動中心座落於彰濱工業區彰濱秀傳醫院對面，設施含健身房、多功能教室3間，可上空中瑜珈及各項運動課程、木質地板綜合球場有1面籃球場、4面羽球場，休憩區還有70吋液晶電視播放各項賽事，也提供免費盥洗設備及汽機車停車場，已成為秀傳員工最佳的運動休憩場所。
秀傳醫療體系總監黃柏文說，阿斯貝克運動中心導入APP、會員上課自動報到系統等，也會將會員運動數據導入個人APP，可查詢到個人的運動數據，鼓勵會員養成持續運動好習慣，開幕期間到4月31日止來館民眾即可享相關優惠。
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