中興新村活化 南投醫院進駐將蓋200床長照護理之家

國發會推動中興新村活化，撥交過去省府公管處及周邊約1公頃土地給衛福部南投醫院做中興長照基地，該院教研大樓去年進駐，今年再設立C級巷弄長照站，今正式揭牌，未來還將提供住宿式長照機構服務，建置約有200床的護理之家。

南投醫院指出，南投縣老年人口比例已達17.36%，長照需求多，而南投醫院除重症醫療上是當地穩固的後送院，在預防及健康老化及失智、失能防護也全力挹注資源，並走入社區，去年5月在名間社區先設C級站，如今再擴大至中興新村。

南投醫院院長洪弘昌說，中興長照院區是台灣省政府公管處用地，經國發會撥交後，去年6月先設立教研訓練大樓供教學研究使用，同步規畫提供醫療、健康及預防老化等服務，因此今年在該院區再設C級巷弄站，支應當地4里長照需求。

南投醫院長照院區C級長照巷弄站也在今天正式揭牌，縣長林明溱說，在衛生局、各醫院、社福機構或地方協會協助下，全縣各級長照據點已有18A、172B、145C提供預防保健及課程，中興地區長照服務則將在南投醫院進駐後更加完善。

而中興新村在凍省後頹圯，歷經多次政策推動活化未果，縣府原有意全面接收管理經營，但未獲中央同意，因此沒落至今，現在國發會總算陸續釋出撥交土地，縣府期待這次活化能真的讓中興風華再現，並提升當地居民的生活環境品質。