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台中第三條捷運 機場橘線可行性報告出爐送交通部審議
台中市政府4月9日提出「台中機場捷運(橘線)可行性研究報告」送交通部審議。交通局長葉昭甫今表示，機捷將串聯台中國際機場與市區、屯區，肩負帶動商務、觀光、通勤、通學重任，積極爭取中央核定。
葉昭甫表示，機場捷運(橘線)計畫，去年6月辦理大雅區、大里區及北區共3場地方說明會，聽取民眾意見並研議納入規劃參考，經市府捷運推動小組審核同意，並獲市議會支持。
機場捷運規劃採部分地下與部分高架建設，路線起點台中國際機場，經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地點，終點設在霧峰省議會附近，路線全長29.2公里，26座車站包括15座高架車站、11座地下車站。
交通局指出，台中市政府致力發展捷運路網，以完成捷運綠線(含延伸)、捷運藍線(含延伸)及機場捷運(橘線)所構成的捷運路網為首要目標。
捷運綠線4月25日將正式通車，延伸大坑、彰化可行性研究已推進至行政院審查階段；捷運藍線完成綜合規劃，3月4日提報交通部審查。另紫線大平霧捷運預計上半年召開可行性研究說明會，聽取各界意見。
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