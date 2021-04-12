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租用寶成閒置廠房 福興戶政所、分駐所暫時搬家辦公

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣福興戶政所、福興分駐所向寶成工業公司租用臨時辦公室，今天舉行揭牌儀式。記者林敬家／攝影
彰化縣福興戶政所、福興分駐所向寶成工業公司租用臨時辦公室，今天舉行揭牌儀式。記者林敬家／攝影

彰化縣福興戶政所、福興分駐所原本借用福興鄉公所辦公，由於公所正在興建全新大樓，戶政及警分駐所因此須暫時搬家，臨時辦公室是租用同在彰鹿路上製鞋龍頭寶成集團的閒置廠房。

福興戶政事務所及福興分駐所上星期已一併遷到福興鄉彰鹿路七段245號繼續為民眾服務，今天舉辦揭牌儀式，彰化縣長王惠美說，寶成工業公司以優惠租金提供處所作為臨時辦公廳舍，部分廳舍也供福興鄉公所使用，感謝寶成對地方建設關心，回饋鄉里。

寶成工業公司董事長詹陸銘表示，福興鄉戶政事務所及福興分駐所辦公廳舍近期拆遷，將閒置廠房供租用為臨時辦公廳舍，以感謝過往鄉親的支持。

福興鄉長蔣煙燈表示，寶成公司是福興在地公司，提供許多就業機會，培養無數人才，也幫忙福興鄉路燈養護，對福興鄉回饋良多。

鄉公所新廳舍正在施工中，主建築在目前公所的後方，計畫今年底要拆除舊廳舍，公所員工預計在9月下旬也會先暫時換地點辦公，新廳舍預計2022年5、6月完工啟用。

王惠美指出，縣府規劃在黃昏市場對面福興鄉的停車場用地興建綜合5層樓服務行政大樓，除了供戶政事務所及分駐所使用以外， 還將設日照中心、親子館、育嬰中心及婦女館等，總造價約1億9000萬元至2億元，希望能夠完善鹿港區的社福及辦公廳舍的需求。

彰化縣福興戶政所、福興分駐所向寶成工業公司租用臨時辦公室，今天揭牌。記者林敬家／攝影
彰化縣福興戶政所、福興分駐所向寶成工業公司租用臨時辦公室，今天揭牌。記者林敬家／攝影
彰化縣福興戶政所、福興分駐所向寶成工業公司租用臨時辦公室，彰化縣長王惠美到場關心。記者林敬家／攝影
彰化縣福興戶政所、福興分駐所向寶成工業公司租用臨時辦公室，彰化縣長王惠美到場關心。記者林敬家／攝影

王惠美 政大

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