租用寶成閒置廠房 福興戶政所、分駐所暫時搬家辦公

彰化縣福興戶政所、福興分駐所原本借用福興鄉公所辦公，由於公所正在興建全新大樓，戶政及警分駐所因此須暫時搬家，臨時辦公室是租用同在彰鹿路上製鞋龍頭寶成集團的閒置廠房。

福興戶政事務所及福興分駐所上星期已一併遷到福興鄉彰鹿路七段245號繼續為民眾服務，今天舉辦揭牌儀式，彰化縣長王惠美說，寶成工業公司以優惠租金提供處所作為臨時辦公廳舍，部分廳舍也供福興鄉公所使用，感謝寶成對地方建設關心，回饋鄉里。

寶成工業公司董事長詹陸銘表示，福興鄉戶政事務所及福興分駐所辦公廳舍近期拆遷，將閒置廠房供租用為臨時辦公廳舍，以感謝過往鄉親的支持。

福興鄉長蔣煙燈表示，寶成公司是福興在地公司，提供許多就業機會，培養無數人才，也幫忙福興鄉路燈養護，對福興鄉回饋良多。

鄉公所新廳舍正在施工中，主建築在目前公所的後方，計畫今年底要拆除舊廳舍，公所員工預計在9月下旬也會先暫時換地點辦公，新廳舍預計2022年5、6月完工啟用。