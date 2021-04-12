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影／粉紅超跑白沙屯媽祖衝進順天國小 學生：媽祖你好漂亮

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
白沙屯媽祖鑾轎今天早上衝進台中市大甲區順天國小，抬轎者將轎抬很高，通過學生上方保平安。圖／取自白沙屯媽祖遶境現場即時直播
白沙屯媽祖鑾轎今天早上衝進台中市大甲區順天國小，抬轎者將轎抬很高，通過學生上方保平安。圖／取自白沙屯媽祖遶境現場即時直播

粉紅超跑來了，白沙屯媽祖今天早上到台中市大甲區，鑾轎突然衝進順天國小，全校師生興奮，媽祖鑾轎在抬轎者抬高下，小學生們趴在地面，讓鑾轎通過他們身體上方，讓媽祖保平安，當媽祖鑾轎要衝出校園時，小學生們興奮大喊「媽祖我愛你」、「媽祖你好漂亮」。

白沙屯媽祖遶境徒步速度快，又被稱為粉紅超跑或粉紅火箭，今天凌晨從苗栗進人台中大甲，轉經國路行走，早上9點多，鑾轎突然衝進順天國小，師生們興奮跑向鑾轎前參拜，鑾轎暫時停駕休息，因目前仍是防疫期間，最後決定讓小學生們排隊趴在地面，抬轎者將轎高抬上肩，鑾轎通過學生身體上方保平安。

早上9點43分開始，鑾轎通過趴地的學生們上方，4分鐘通過全部學生上方，鑾轎準備離開學校時，小學生們興奮揮手向媽祖說再見，今天凌晨起駕到上午10點為止，遶境隊伍已急行軍31.8公里，信徒在白沙屯媽祖遶境現場即直播網中說「香燈腳們辛苦了。」

白沙屯媽祖鑾轎今天早上衝進台中市大甲區順天國小，師生興奮。圖／取自白沙屯媽祖遶境現場即時直播
白沙屯媽祖鑾轎今天早上衝進台中市大甲區順天國小，師生興奮。圖／取自白沙屯媽祖遶境現場即時直播
白沙屯媽祖鑾轎今天早上衝進台中市大甲區順天國小，師生興奮。圖／取自白沙屯媽祖遶境現場即時直播
白沙屯媽祖鑾轎今天早上衝進台中市大甲區順天國小，師生興奮。圖／取自白沙屯媽祖遶境現場即時直播

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