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白色花海美爆 武陵農場日夜都可欣賞白藤花浪漫

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
武陵農場白藤花現正盛開，白色花海美景。圖／武陵農場提供
武陵農場白藤花現正盛開，白色花海美景。圖／武陵農場提供

許多遊客會到日本足利花卉公園欣賞紫藤，每逢盛開時聲勢驚人，現在因疫情無法出國賞花武陵農場也不落人後，在武陵農場內現在可欣賞少見的白藤花，一片片花海，專屬武陵農場的白色浪漫。

櫻花季才剛結束，紫藤、桃花、杜鵑、梨花、泡桐花等季節花卉相繼盛放，且少了擁擠人潮，賞花更舒服，武陵農場內又以白藤花為主打賞花品種，白藤為多年生藤蔓植物，莖具纏繞姓，非常適合種植在棚架上的觀賞植物，花狀花序側生在枝端，20到30朵白色小花整齊排列，開花時蝶形花朵成串下垂，一般長度可達15到30公分，但武陵農場得天獨厚的環境，花序長度可達30到70公分，花朵數量可多達40到60朵小花，花量大時彷彿白色瀑布，優美漂亮。

農場表示，白藤在台灣比較少見，但在武陵農場可欣賞到大片的美麗白藤，白藤的花序比紫藤稍長，香味也比紫藤濃郁許多，也因為白藤的香味濃郁，所以逃過「花吃」獼猴的辣少催花，農場才能保存大片的白藤花；遊客坐在白藤棚架下，輕拂著微風、聞著獨有醉人薰香香味。

農場在入口花園白藤棚架點燈，打造夜藤景觀，民眾可一飽眼福；白藤的花期為四月上旬至四月中下旬，為期20到30天左右，現在正是賞花時。

武陵農場目前百花齊放，梨花、蘋果花、泡桐及各式草花已登場，還有各色的大飛燕搖曳生姿。與其在平地炎熱約近30度的天氣，武陵農場氣溫仍比平地溫度低10度左右，所以許多喜歡冷涼的花卉都開得比平地還美麗，春、夏之際上山就像走進天然冰箱。

武陵農場白藤花現正盛開，白色花海美景吸引遊客拍照。圖／武陵農場提供
武陵農場白藤花現正盛開，白色花海美景吸引遊客拍照。圖／武陵農場提供
武陵農場白藤花現正盛開，白色花海美景。圖／武陵農場提供
武陵農場白藤花現正盛開，白色花海美景。圖／武陵農場提供

武陵農場 賞花 櫻花季

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