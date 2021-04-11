彰化囝仔好幸福 兒童劇巡演永靖場好熱鬧
「彰化囝仔好幸福兒童劇鄉鎮巡演活動」今天來到永靖，下午在永靖國小學生活動中心邀請小青蛙劇團演出「糖果屋」，接下來還有4場次演出，4月17日下午15時將在花壇國小活動中心由蘋果劇團演出「抓龍特攻隊」。
今天小青蛙劇團在永靖國小的演出吸引約1400多位小朋友和家長參加，彰化縣副縣長洪榮章與立委陳素月、彰化縣議員張錦昆、曹嘉豪、永靖鄉長詹木根、彰化縣文化局長張雀芬等人也到場和大家一起欣賞。
兒童劇鄉鎮巡演活動還有4月24日在埔心國中由萍蓬草兒童劇團演出「飛天小波妞」，4月25在大城國中風雨球場由鞋子兒童實驗劇團演出「雞婆花」，5月16日在合興國小風雨球場由蘋果劇團演出「抓龍特攻隊」，演出時間均為下午3時，每場演出現場可蓋戳章1個，累積2個戳章，就可兌換精美小禮品1份，送完為止。
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