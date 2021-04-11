彰化囝仔好幸福 兒童劇巡演永靖場好熱鬧

「彰化囝仔好幸福兒童劇鄉鎮巡演活動」今天來到永靖，下午在永靖國小學生活動中心邀請小青蛙劇團演出「糖果屋」，接下來還有4場次演出，4月17日下午15時將在花壇國小活動中心由蘋果劇團演出「抓龍特攻隊」。

今天小青蛙劇團在永靖國小的演出吸引約1400多位小朋友和家長參加，彰化縣副縣長洪榮章與立委陳素月、彰化縣議員張錦昆、曹嘉豪、永靖鄉長詹木根、彰化縣文化局長張雀芬等人也到場和大家一起欣賞。