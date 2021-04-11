南投植物公園擬建棒球場 草屯人不領情反彈

南投縣草屯鎮公所規劃在市區植物公園興建棒球場，邀立委馬文君會同體育署官員現勘，但因該處公園是運動、休憩及辦活動的重要場域，擬建棒球場消息一出，不少鎮民反彈直呼「我們要植物公園」；對此，公所表示，還在規劃階段評估中。

草屯鎮植物公園過去是第二公墓，但經禁葬、遷葬，更在8年前環境綠美化，營造生態滯洪池、串連野溪以自然工法整治銜接北投新圳，成功轉型成為當地居民運動、休閒及辦活動的重要場域，近年更新設兒童樂園，吸引更多親子前往遊憩。

但因該植物公園用地廣大而平坦，縣府2018年規劃開發該處土地為手工藝智慧產業園區，但地方民眾不領情，盼保留市區內唯一且完整的大片綠地，最後作罷；未料近期又傳出，公所規劃開發一半的公園用地興設棒球場，地方反彈聲浪又起。

當地富寮社區理事長陳國大說，他跟社區志工認真維護公園，甚至自掏腰包購置上百棵樹苗綠美化營造，很多民眾都會前往運動，更重要的是，該處公園不僅作遊憩用，更因採電線地下化，空曠可供直升機臨時起降之用，極具急難救災效益。

草鞋墩鄉土文教協會前理事長李為國醫師、南投縣文化資產學會創會理事長梁志忠等人，草屯前鎮長洪國浩也在臉書發聲，盼公所能夠保留草屯市區的最大綠地，另覓地點設棒球場，切勿破壞草屯鎮市區內僅存的最大的一片綠地。

草屯鎮公所表示，的確有計畫興設棒球場，並規劃使用大約一半的植物公園用地，再透過其他用高架連接野溪興建，但因費用龐大，因此在上月底邀馬會同馬立委及體育署副署長洪志昌現勘，盼爭取中央補助，現階段仍在規劃評估中。